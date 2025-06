San Marino. Lo sport sammarinese vola alto: sinergia istituzionale per un futuro di successi e valori

San Marino, 6 giugno – Si è svolta oggi pomeriggio (venerdì 6 giugno 2025), presso la Segreteria di Stato per lo Sport a Palazzo Mercuri, una conferenza stampa congiunta di significativo rilievo. Il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, e il Presidente del Comitato Olimpico Sammarinese (CONS), Christian Forcellini, hanno delineato le prospettive future dello sport sammarinese, alla luce dei recenti e straordinari risultati ottenuti ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra. L’incontro ha ribadito la ferma volontà di proseguire sulla strada di una collaborazione virtuosa, essenziale per lo sviluppo e la valorizzazione del movimento sportivo nel Titano.

Il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha sottolineato la dimensione strategica dello sport per la Repubblica, non solo come veicolo di prestigio internazionale ma anche come pilastro fondante della coesione sociale: “I successi conseguiti ad Andorra sono la vivida testimonianza del talento, della determinazione e della preparazione dei nostri atleti. Tali risultati, ottenuti spesso contro realtà con risorse ben superiori, evidenziano la necessità imperativa di un impegno politico rinnovato. Lo sport è un investimento nel capitale umano del Paese, una leva per l’educazione dei giovani e per la promozione di uno stile di vita sano. La politica ha il dovere di cogliere questa spinta propulsiva, traducendola in azioni concrete e infrastrutture adeguate, affinché la bandiera sammarinese continui a sventolare con orgoglio sui podi internazionali e, ancor più, nel quotidiano della nostra comunità. La trasferta e i successi ottenuti ad Andorra non devono essere visti come un traguardo ma come un punto di partenza per una nuova era dello sport sammarinese”.

Il Presidente del CONS, Christian Forcellini, dopo aver ringraziato ancora una volta il Segretario di Stato Fabbri per aver seguito da vicino la delegazione olimpica, ha evidenziato che “ora più che mai si rende necessario un sostegno economico rafforzato al movimento sportivo sammarinese. Le istituzioni e il Comitato Olimpico dovranno sostenere di più gli atleti di punta per metterli nelle condizioni di fare dello sport la propria professione, dedicandosi a tempo pieno alla preparazione e alla competizione anziché essere costretti a scegliere tra lavoro e carriera sportiva. La svolta è non solo per migliorare le prestazioni a livello internazionale, ma per garantire uno sviluppo professionale del movimento. Ce lo chiedono i risultati, il mondo dello sport che evolve, le nuove generazioni di atleti che meritano di poter sognare in grande e lavorare per quei sogni. Servono decisioni fondamentali per il futuro, come lo stanziamento di nuove risorse. Le Federazioni, le Associazioni affiliate e gli atleti meritano un supporto concreto stabile, lungimirante e adeguato. Il Comitato Olimpico di San Marino è, tra i Piccoli Stati d’Europa, quello che beneficia di minori risorse dallo Stato per sostenere il movimento sportivo. Eppure, si riesce a competere e spesso a eccellere. Ora, per continuare a farlo, servono investimenti concreti, ed una politica impiantistica lungimirante e moderna.”

Il Capo missione ad Andorra, Giuliano Tomassini, ha parlato di “trasferta molto positiva che testimonia quanto il movimento sportivo sia florido. Ho cominciato questo percorso nel 2019 in Montenegro, dove abbiamo riportato 12 medaglie nel ricambio generazionale alla base del crescendo che ha poi visto conquistare 22 podi a Malta nel 2023 e 31 in questa ventesima edizione dei Giochi. Nel Principato andorrano sono rimasto colpito dagli impianti che non sono particolarmente moderni ma multidisciplinari e perlopiù vicini alle scuole”.

La conferenza stampa ha posto in evidenza l’importanza di una visione unitaria e programmatica, in cui il ruolo delle istituzioni si fonde con la dinamicità del movimento sportivo. Il dialogo costruttivo tra la Segreteria di Stato per lo Sport e il CONS si configura come la chiave per consolidare i traguardi raggiunti e per proiettare San Marino verso nuove, ambiziose sfide, sostenendo gli atleti non solo nel percorso agonistico, ma anche nella loro formazione valoriale e nel proprio ruolo di ambasciatori della Repubblica. L’obiettivo comune è rafforzare un sistema sportivo capace di generare non solo successi ma anche benessere, inclusione e un profondo senso di identità nazionale.

Segreteria di Stato per lo Sport

Cons