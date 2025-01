San Marino. Lorenzo Dormi trascina il Tre Penne alla vittoria sulla Folgore

27’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 2-1 Folgore

Tre Penne (4-5-1)

Migani; Barretta, Lombardi, Rosini, Poggi (7’st Lorenzo Gasperoni); Alex Gasperoni (26’st Pieri), Battistini, Righini, Scarponi, Giovagnoli (13’st Zeka); Dormi

A disposizione: Dalla Libera, Zafferani, Magrotti, Cecchetti

Allenatore: Stefano Ceci

Folgore (4-3-3)

Venturini; Sartori (40’st Kasa), Brolli, Pica (40’st Capparelli), Cavalli (9’st Bernardi); Golinucci (13’st Bruno), Fall, Renna; Cateni (40’st Tsafack), Simeoni, Pancotti

A disposizione: Russo, Ankotovych, Iuliani, Gori

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Beltrano

Assistenti: Maccadino – Notarpietro

4° Ufficiale: Borriello

Ammoniti: 41’pt Alex Gasperoni (TP), 31’st Righini (TP), 42’st Lorenzo Gasperoni (TP)

Marcatori: 16’pt aut. Brolli, 36’st Dormi, 45’st Fall

MONTECCHIO – Il Tre Penne è chiamato all’ultima fatica prima della sosta per le Nazionali e di fronte a sé trova la Folgore di Oscar Lasagni, in cerca di continuità dopo il successo nel turno infrasettimanale contro la Juvenes/Dogana. Formazione rimaneggiata a causa delle squalifiche di Badalassi e Nigretti, oltre ai lungodegenti Ceccaroli, Gai, Di Giuli e Vandi. Il 4-5-1 di Stefano Ceci, con Lorenzo Dormi unica punta, raccoglie i suoi frutti poco dopo il quarto d’ora di gioco e non senza aver rischiato a inizio match con il tiro di Pancotti rimpallato in angolo da Rosini. Al 16’ Righini intercetta nella metà campo avversario e s’invola verso la porta di Venturini, serve Dormi che entra in area e mette in mezzo un tiro-cross che viene deviato nella sua porta da Brolli, portando così in vantaggio il Tre Penne. Ci prova Scarponi pochi minuti dopo servito da Giovagnoli, il centrocampista biancazzurro manda alto trovando però la deviazione sopra la traversa. Alla mezzora Dormi cerca di sorprendere il portiere avversario direttamente da punizione, ma la sfera finisce fuori. L’ultima istantanea del primo tempo è il colpo di testa di Enrico Golinucci che si spegne a lato.

Nella ripresa prova a segnare il raddoppio il neo entrato Lorenzo Gasperoni, trio di controbalzo che non crea pericoli a Venturini. La Folgore inizia a prendere fiducia nei propri mezzi e a farsi vedere con insistenza dalle parti di Migani. Simoni impegna due volte il portiere biancazzurro: prima con un tiro dalla distanza, bloccato in due tempi, poi con una conclusione d’interno destro da dentro l’area che finisce tra le mani di Migani. Al 22’ il tiro di Bruno non si abbassa abbastanza per impensierire l’estremo difensore biancazzurro e il Tre Penne allora torna ad affacciarsi in avanti. Righini avanza e serve sulla corsa Zeka, che va con il mancino sul quale Venturini respinge in stile futsal. Durante il corso del 36’ il Tre Penne trova il 2-0: Pieri serve Dormi che trova lo spiraglio in buca d’angolo per battere Venturini. Zeka avrebbe l’occasione per chiuderla definitivamente al 37’: pallone all’indietro di Scarponi, il numero 18 colpisce morbido con il destro. La Folgore la riapre al 45’ con la botta di Assane Fall dal limite, che s’insacca all’incrocio. Nel quarto dei sei minuti di recupero Simoni ha la chance per pareggiarla, ma spara alto.

FOTO ©FSGC