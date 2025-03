San Marino. Luigi Reiku Sirtori presenta “Viaggio verso il cielo” e “Autobiografia di un Bodhisattiva” al “Caffè letterario del Titano”. Mercoledì 12 giugno alle ore 18.00

Mercoledì 12 giugno alle ore 18 presso lo spazio espositivo della Carlo Biagioli srl in via 25 marzo, 71 a Domagnano- Repubblica di San Marino, si svolgerà la presentazione dei libri “Viaggio verso il cielo” e “Autobiografia di un Bodhisattiva”.

Ospite l’autore Luigi Reiku Sirtori, una vita dedicata al prossimo, un’esistenza di volontariato full time in una comunità per tossicodipendenti, dove ai ragazzi viene insegnato a essere cellule attive in una piccola società per poi tornare nel mondo e essere cellule attive in una grande comunità. Una vita di Yoga, meditazione e apertura ai principi delle grandi filosofie orientali, come Luigi racconta nella sua autobiografia.

“I miei amici cristiani mi dicono tu sei troppo buddista. Gli amici buddisti mi ripetono tu sei troppo cristiano. La verità è nel mezzo. Nell’abbraccio, nell’ascolto senza giudizio. E’ il fanatismo a orientare l’uomo all’estremismo”.

Ognuno di noi ha una missione da compiere: questo è il filo rosso che unisce la narrazione nei due libri, riflessioni spirituali, sulla politica, sulla guerra, sul mondo astrale e sul significato della nostra permanenza terrena.

Un viaggio interiore in cui l’autore con le sue riflessioni indica una strada da percorrere. Analizza il momento storico nel quale viviamo, le guerre, il denaro speso in armi, il trapasso, il mondo dell’aldilà, le scoperte della scienza a uso e consumo di pochi. Riflessioni del tutto scevre da ogni sorta di giudizio, pura analisi dei fatti.

Luigi Reiku Sirtori è appassionato di filosofie orientali, nel 1975 si iscrive a una scuola di hata yoga, a Milano conosce il maestro di arti marziali Angelo Taizen Abbruzzo, da lui apprende i massaggi shiatsu, lo yoga e za-zen.

Si iscrive alla Self Realization Fellowship, di Paramahansa Yogananda e viene iniziato al Krya Yoga.

Nel 1979 sotto consiglio del maestro per quattro anni insegna yoga in due città del nord Italia. Nell’agosto dello stesso anno conosce Fausto Taiten Guareschi allievo di Taisen Deshimaru Roshi monaco buddista della scuola soto zen con sede centrale in Francia.Frequenta un stage in Val D’isere con Deshimaru dal quale riceve l’ordinazione da bodhisattva con il nome di Reiku che significa Spirito Vuoto: (spirito = energia) – (vuoto = mente pura). Nel 1982 avviene una svolta nella sua vita, dopo un anno di profonda riflessione, decide di dedicarsi al volontariato full time per il recupero di ragazzi che vivono un disagio sociale, (droga, alcool, ecc.).

Si trasferisce con tutta la famiglia nel centro Italia e inizia questo percorso con alcuni amici. Vive a stretto contatto con questi giovani insegnando loro cosa vuol dire essere responsabili della propria vita e viverla con dignità senza far uso di sostanze stupefacenti. Per molti anni è impegnato in questa missione, poi riprende l’insegnamento yoga e zen in un centro olistico, senza trascurare il suo impegno con i giovani per farli uscire dal loro malessere sociale.

Con il passare del tempo forma un gruppo di persone che partecipano attivamente agli incontri di meditazione, così decide di aprire una associazione culturale sportiva XNReiku”, senza scopo di lucro mantenendo vivo l’insegnamento zen e l’aiuto al prossimo, accomunando la filosofia Buddista con il messaggio Cristiano.