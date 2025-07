San Marino. Lunedì 14 luglio DON PEPPINO DAY a Serravalle Una serata speciale nel giorno del suo compleanno

Lunedì 14 luglio alle ore 21 si terrà la serata denominata: DON PEPPINO DAY, nel giorno del compleanno di Don Peppino, che apre le tre serate di SERRAVALLE INCONTRA proposte dal Centro Sociale S. Andrea con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. Un ricordo tutto speciale di Don Peppino che ci ha lasciati lo scorso marzo. Si terrà sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM) con ingresso è libero.

Si ripercorrere attraverso video e foto le stupende estati trascorse insieme a Don Peppino nei campeggi e nella Colonia di Chiusi della Verna. Protagonisti della serata saranno tutti gli intervenuti che avranno la possibilità di raccontare la loro personale esperienza.

Tante le estati trascorse da don Giuseppe Innocentini, per tutti don Peppino dal lontano 1954, in tenda, nei boschi dell’Appennino, verso Badia Prataglia fino a giungere nel 1967 presso l’edificio a Chiusi della Verna, grazie alla collaborazione della Congregazione di Serravalle. Una bella opportunità offerta a tanti ragazzi e ragazze di vivere 15 giorni insieme a tanti amici, con attività ricreative, escursioni nella natura, momenti formativi. Generazioni di adolescenti sammarinesi sono passati da questa esperienza portandola nel cuore, un ricordo di un’esperienza unica ed incancellabile realizzata grazie al coinvolgimento di tanti animatori e volontari. Come diceva continuamente Don Peppino, in occasione della domenica dell’incontro delle famiglie: “Esperienza bella ed utile alla formazione umana e cristiana dei ragazzi e ragazze partecipanti.”

Ci sarà la possibilità di visionare l’archivio fotografico e poter ognuno essere protagonista raccontando i propri ricordi. Saranno presentate anche alcune belle iniziative in programma.

Inoltre l’opportunità di firmare la PETIZIONE POPOLARE per l’intestazione del parco Laiala di Serravalle a don Giuseppe Innocentini, con il nome con cui tutti i serravallesi lo hanno sempre conosciuto e amato: don Peppino.

Nella serata ci saranno presenti:

ESPOSIZIONE LE NOSTRE ESTATE CON DON PEPPINO fotografie dei campeggi e della colonia

LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50%

MEET TO MEETING per sostenere il Meeting Rimini 2025

Al termine delle serate COCOMERATA.