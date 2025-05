San Marino. Lunghi Archi, a Pianoro trionfano Bartolini, Valli, Pedrelli e Ciuffoli. Dominio sammarinese alla competizione valida per il Campionato Regionale

Una formazione composta da 13 arcieri dei Lunghi Archi di San Marino ha preso parte nel week end ad una competizione della Federazione Italiana Tiro con l’Arco di tipologia “percorso” valida per il Campionato Regionale e per la qualificazione al Campionato Italiano a Pianoro in provincia di Bologna. Vittorie per Federica Valli nella categoria Cacciatori Arco Nudo femminile e per Denis Pedrelli nella categoria Cacciatori Arco Nudo maschile oltre che per Marino Bartolini che ha chiuso al primo posto nella categoria Cacciatori Arco Ricurvo, nella stessa categoria 24esimo posto per Carlo Chiaruzzi. Renato Osella è salito sul podio chiudendo terzo nella categoria Cacciatori Longbow, nella stessa categoria Vito Campo si è piazzato all’ottavo posto, 15esimo Gianni Ottaviani, 29esimo Cristian Ciuffoli. Andrea Filippucci è medaglia d’argento nella categoria Cacciatori Arco Storico, nella stessa categoria il fratello Davide si è piazzato quarto, settimo Vitaliano Ceccarini. Jennifer Balzani si è piazzata 13esima nella Categoria Cacciatori Femminile Longbow. Il giovane Claudio Ciuffoli ha chiuso primo nella categoria Cuccioli Maschile Arco Ricurvo.

8 aprile 2024