San Marino, l’USL sostiene la manifestazione dei Genitori Sammarinesi: “La pedofilia è una piaga da combattere ancora prima che si palesi”

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori (USL) ha espresso il proprio appoggio alla manifestazione organizzata dal gruppo Genitori Sammarinesi, che scendono in piazza preoccupati per la sicurezza dei minori.

Nel comunicato diffuso in giornata, il sindacato sottolinea che “è chiaro che la responsabilità di un crimine odioso come la pedofilia ricade su chi lo ha commesso ma è altrettanto chiaro che una comunità deve dotarsi di ogni strumento possibile per proteggere i suoi bambini”.

Secondo l’USL, la priorità assoluta è mantenere alta la vigilanza preventiva: “Occorre molto rigore e soprattutto la consapevolezza che la pedofilia è una piaga da combattere ancora prima che si palesi”.

Il sindacato conferma dunque il proprio sostegno all’iniziativa: “Massimo sostegno dunque alla manifestazione, affinché l’attenzione resti alta e si prendano tutti quei provvedimenti utili ad azzerare ogni tipo di rischio grazie a controlli via via più rigorosi. Saremo sempre al fianco di chi necessita di essere tutelato e soprattutto resteremo vigili”.

Con queste parole, l’USL ribadisce la volontà di continuare a schierarsi al fianco di chi chiede maggiore sicurezza per i più piccoli e per le famiglie della Repubblica.