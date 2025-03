San Marino: manifestazione del Collettivo per la Palestina il 5 aprile 2025

Il Collettivo San Marino per la Palestina ha organizzato una manifestazione per sabato 5 aprile 2025, con ritrovo fissato per le 16:30 in Piazza Sant’Agata, da cui partirà un corteo diretto verso Piazza della Libertà. La mobilitazione è una risposta all’escalation di violenza nella Striscia di Gaza, dove, dopo la rottura unilaterale del cessate il fuoco da parte di Israele la notte del 17 marzo, sono ripresi i bombardamenti su Gaza.

Il Collettivo ha invitato la cittadinanza a partecipare, estendendo l’appello a diverse categorie della società, tra cui operatori sanitari, religiosi, educatori, donne, giornalisti, associazioni culturali e benefiche.

Durante la manifestazione saranno avanzate richieste specifiche al Governo sammarinese, tra cui il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’imposizione di un embargo sulle armi a Israele e il sostegno a sanzioni economiche in sede ONU.

In preparazione all’evento, il 1° aprile si terrà un laboratorio per bambini in collaborazione con l’artista palestinese Nidaa Badwan, presso l’ex Tiro a Volo di Murata. L’opera collettiva realizzata sarà esposta durante la manifestazione del 5 aprile.