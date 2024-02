San Marino. ‘Manita’ biancazzurra contro il Pennarossa.

21’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Pennarossa – Tre Penne

Pennarossa (4-4-2)

Barbieri; Nanni, Diedhou, Pianini (24’st Montalti), Petricca; Spagnoletti (1’st Drudi), Ruggeri (12’st Michelotti), Isaraj (24’st Volunni), Salah; Omar, Pintore (24’st Gentili)

A disposizione: Troffei, Strologo, Dinatale, Marrone

Allenatore: Filippo Dolci

Tre Penne (4-4-2)

Migani (31’st Dalla Libera); Barretta (1’st Nigretti), Lombardi, Rosini, Poggi; Dormi (28’st Alex Gasperoni), Righini, Battistini, Giovagnoli (1’st Cecchetti); Pieri (18’st Zeka), Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Zafferani, Lorenzo Gasperoni, Magrotti

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Borriello

Assistenti: Ercolani – Maccadino

4° Ufficiale: Xhafa

Ammoniti: 39’pt Barretta (TP), 32’pt Pianini (P), 7’st Lombardi (TP), 46’st Montalti (P)

Marcatori: 4’pt, 5’st, 15’st Badalassi, 13’st Nigretti, 27’st Cecchetti

ACQUAVIVA – Il Tre Penne torna in campo dopo il 3-1 contro il San Giovanni contro il Pennarossa fanalino di coda del campionato. Prima occasione della partita dopo 1’ rimpallo favorevole a Giovagnoli, che vede in area Badalassi, provvidenziale intervento a deviare di un difensore. Il Tre Penne trova il vantaggio al quarto minuto: Poggi mette dentro e Badalassi prende il tempo a tutti battendo Barbieri. Il Pennarossa ha l’occasione per rimetterla in parità nel giro di poco con Salah che sfrutta il disimpegno di Barretta, ma il suo tiro termina abbondantemente a lato. Prova a sfondare anche Dormi, il suo tiro da dentro l’area viene respinto con un colpo di reni da Barbieri in calcio d’angolo. Dopo una partenza sprint la partita si acquieta, alla mezzora il Pennarossa ci prova con Pintore che entra in area e calcia sul secondo palo con l’esterno destro allargando di troppo la mira. Prima della fine del primo tempo il Tre Penne ha l’occasione per raddoppiare, Battistini serve Badalassi che prova lo scavetto su Barbieri, il quale gli nega la gioia del gol. In pieno recupero il tiro-cross di Salah costringe Migani a compiere gli straordinari per deviare in calcio d’angolo.

Nella ripresa entrano Nigretti e Cecchetti al posto di Barretta e Giovagnoli e dopo 5’ i biancazzurri di Città trovano il raddoppio. Pieri serve Badalassi, che dal limite lascia partire una conclusione dal limite che si insacca nell’angolino basso. Al 13’ arriva anche il 3-0, cross dalla destra di Cecchetti che pesca in area Nigretti, abile a smarcarsi e colpire di testa. Per Imre Badalassi arriva anche la tripletta, la terza in campionato, al quarto d’ora: Battistini recupera palla a metà campo e lancia l’attaccante biancazzurro in solitaria che batte Barbieri con un tiro a incrociare di sinistro. Al 27’ c’è spazio anche per il gol dell’ex di Luca Cecchetti che ringrazia Badalassi per l’assist e segna di testa. Il ‘Penna’ ha una timida risposta al 26’, punizione da posizione defilata sul quale arriva il colpo di testa di Jacopo Drudi, facile presa di Migani. Allo scoccare del novantesimo Zeka impegna il portiere avversario, che si distende per allontanare la conclusione di mancino. Pennarossa fortunato anche in pieno recupero con Righini che grazia la formazione di Chiesanuova e da due passa manda colpisce il palo. Il triplice fischio sancisce la fine della sfida e tre punti preziosi per Città.

