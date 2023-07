San Marino. Marcello Scarponi è un nuovo giocatore del Tre Penne

Il Tre Penne inizia a lavorare in vista della stagione 2023-2024 e il direttore sportivo Maurizio Di Giuli mette a segno il primo, grande colpo per i biancazzurri.

È ufficiale l’ingaggio del centrocampista classe 1992 Marcello Scarponi, che ha già debuttato con la maglia biancazzurra nel primo turno preliminare di UEFA Champions League contro gli islandesi del Breidablik.

Per Scarponi una lunga carriera tra Serie C e D con le maglie di Sammaurese, Cesena, Forlì e Bellaria.

Il giocatore italiano racconta le motivazioni dietro alla scelta di giungere all’interno del campionato sammarinese: “Nelle ultime dieci stagioni sono stato a San Mauro dove società e compagni non mi hanno mai fatto mancare nulla, non posso non ringraziarli per l’esperienza vissuta. Ora ho fatto questa scelta dettata da alcune motivazioni personali e lavorative, l’amicizia che mi lega con il direttore generale Gabriele Muratori è stato un altro fattore chiave. In tanti mi hanno parlato bene di questo campionato, per me è uno stimolo nuovo e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.

Scarponi si riunirà con alcuni suoi ex compagni di squadra, tra i quali ci sono Nicolas Lombardi e Riccardo Pieri. “Mi fa sicuramente piacere ritrovarli qui al Tre Penne, ma sono rimasto molto contento anche del progetto e degli obiettivi che la Società mi ha illustrato” ha commentato Scarponi.