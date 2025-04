San Marino. Mario Antonio Salvemini lascia la Juvenes Dogana: andrà in Promozione

La Juvenes Dogana comunica che Mario Antonio Salvemini non è più un giocatore biancorossoblù. L’attaccante proseguirà il resto della stagione nel campionato di Promozione, con il Torconca Cattolica. Tutta la società ringrazia Mario, che era entrato in squadra nell’estate 2022, disputando poi 35 partite complessive (con 6 goal segnati), per l’impegno profuso durante i mesi in cui ha vestito la maglia della Juvenes Dogana e gli fa i migliori auguri per il futuro nel mondo del calcio.

