San Marino, Marlù accende l’estate italiana con emozioni, musica e colori: al via il Dream On Tour 2025 e il Kiss Kiss Way

Marlù torna protagonista dell’estate italiana con un doppio appuntamento dedicato all’arte, alla musica e alle emozioni. Il celebre marchio di pop jewelry inaugura la stagione con il Marlù Dream On Tour 2025 e con la partecipazione al Kiss Kiss Way, il primo tour estivo nazionale ideato da Radio Kiss Kiss.

Dopo il successo degli scorsi anni, il Marlù Dream On Tour torna per la terza edizione, portando creatività e spettacolo in alcune delle piazze italiane più vive. Al centro del progetto c’è la Marlù E-Motion Machine, un truck interattivo pensato per dare forma e colore alle emozioni, rivestito di gemme luminose e progettato con la direzione artistica di Andrea Prada.

La prima tappa della stagione si è svolta a Corigliano-Rossano, in Calabria, il 28 e 29 giugno, durante il terzo appuntamento del Kiss Kiss Way. È qui che l’E-Motion Machine ha fatto il suo esordio, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza sensoriale unica. I partecipanti sono stati invitati a entrare nel truck, dove hanno ricevuto casualmente un colore associato a un’emozione. Ogni visitatore ha potuto interpretare l’emozione ricevuta con un’espressione del volto, immortalata in uno scatto fotografico proiettato in tempo reale su un ledwall esterno, mentre la superficie del mezzo si illuminava dello stesso colore.

Alla fine dell’esperienza, ogni partecipante ha potuto scaricare la propria immagine tramite un QR code, portando con sé un ricordo originale dell’estate Marlù.

La prossima tappa della E-Motion Machine sarà Baia Domizia, l’11 e 12 luglio, per il quarto evento del Kiss Kiss Way, proseguendo il viaggio delle “Emozioni in Movimento” che caratterizzano l’intera iniziativa.

Ma il tour non si ferma qui. Marlù rilancia anche il suo evento principale: il Marlù Dream On Tour 2025, un vero e proprio roadshow che toccherà Giulianova il 26 luglio, Salerno il 22 agosto e Viareggio il 5 settembre, ultima tappa del tour. Anche in queste occasioni l’E-Motion Machine sarà protagonista.

Le piazze coinvolte si trasformeranno in veri e propri palcoscenici a cielo aperto, grazie al format Talent On Stage, dove giovani artisti selezionati da RB Music Records e Joy Dance si esibiranno per conquistare il Premio Keep Dreaming, una borsa di studio per percorsi di alta formazione artistica.

«Il nostro obiettivo è coinvolgere il nostro pubblico ed invitarli a vivere a pieno le loro emozioni. Vogliamo trasformare gli appuntamenti del nostro tour in un’esperienza autentica, in cui ognuno possa emozionarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande», ha dichiarato Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director di Marlù.

«L’estate Marlù è fatta di connessioni reali, colori che parlano di emozioni e sogni da realizzare», ha aggiunto Fabbri.

Con questo doppio impegno tra arte, musica ed emozioni, Marlù si conferma ancora una volta protagonista delle estati italiane, portando nel cuore delle città un messaggio di creatività, sogni condivisi e autenticità.