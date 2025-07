San Marino, Marlù “sbarca” al Maximall di Pontecagnano: il brand rafforza la presenza nel Sud Italia

Un nuovo tassello si aggiunge alla strategia di espansione di Marlù, brand noto per il suo approccio accessibile alla gioielleria contemporanea: domenica 13 luglio 2025 ha aperto ufficialmente i battenti un nuovo store monomarca all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, una delle strutture commerciali più frequentate del Sud Italia.

Con oltre 6 milioni di visitatori all’anno, il Maximall rappresenta un punto nevralgico per lo shopping in Campania. Ospita più di cento esercizi commerciali, un ipermercato, un multisala e una ricca offerta food. In questo contesto vivace e in continua evoluzione, Marlù ha scelto di radicare ulteriormente la propria presenza nel Mezzogiorno, puntando su un contatto diretto e continuo con il pubblico.

Il nuovo spazio espositivo non è solo un punto vendita, ma un ambiente concepito per rafforzare il legame tra il brand e la sua community, offrendo un’esperienza che mira a riflettere i valori fondanti del marchio. Lo sottolinea Marta Fabbri, co-fondatrice e direttrice marketing e comunicazione dell’azienda, che evidenzia come l’apertura rappresenti un passaggio significativo nel percorso di crescita e un’opportunità per portare il concetto di gioiello accessibile in un’area particolarmente dinamica.

A condividere questa visione è anche Roberto Perfetto, imprenditore responsabile del nuovo punto vendita, che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza autentica e in linea con l’identità di Marlù. La fiducia nel potere emotivo del gioiello e nella centralità delle persone è al centro della missione che anima questa nuova apertura.

L’operazione conferma l’attenzione di Marlù per le location strategiche e la volontà di presidiare gli snodi più attrattivi del commercio italiano, ponendo attenzione non solo al prodotto, ma anche alla relazione con il pubblico.