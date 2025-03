San Marino. Martedì l’apertura del cantiere e presentazione del progetto ConSums Arena

Martedì 28 maggio alle 11.30, si terrà, presso il centro sportivo di Montecchio, l’apertura del cantiere e la presentazione del progetto ConSums Arena. La tensostruttura, da realizzare in collaborazione con la Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, sarà idonea a ospitare attività sportive e scolastiche, oltre a manifestazioni agonistiche ed eventi ricreativi. Per raggiungere l’area si consiglia l’utilizzo dell’accesso pedonale al Centro Tennis Cassa di Risparmio posto in viale Campo dei Giudei.