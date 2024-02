San Marino. Massimo Andrea Ugolini, Sds per la Giustizia sulla sentenza Buriani-Celli-Fabbri-Filippini e sul caso Titoli: ”Catia Tomassetti e Banca centrale hanno avuto la forza di tenere la barra dritta”

Intervengo su alcune novita? emerse in questi giorni rispetto a sentenze ed esiti di procedimenti giudiziari. Il primo elemento su cui va posta attenzione sono le memorie depositate dalla difesa di Francesco Confuorti nel fascicolo 500.

Se da un punto di vista giudiziario aggiungono poco, hanno invece confermato come quella maggioranza di Adesso.sm, in cui c’era l’allora Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli, avesse una eterodirezione completa da parte di poteri esterni alle istituzioni. È stato lo stesso Confuorti a depositare all’interno del dibattimento del ‘caso Titolo’ la corrispondenza tra lo stesso e Celli, in cui addirittura si condividevano gli interventi fatti in comma Comunicazioni, all’interno di quest’Aula.

Potremo andare a richiamare tutti gli interventi in Aula di allora, nel 2017, in cui Adesso.sm continuava a difendere in modo completo l’operato di quella Banca centrale, di Grais e Savorelli, ma da cui, alla fine della scorsa legislatura, qualcuno ha avuto il coraggio di prendere distanze.

Poi il secondo fatto da rimarcare sono le sentenze del commissario Saldarelli in cui sono giudicati Buriani Alberto e Celli Simone colpevoli del misfatto di tentata concussione, Buriani Alberto e? dichiarato inoltre colpevole anche del misfatto di rivelazione del segreto d’ufficio e del misfatto continuato di abuso di autorita?.

La questione di carattere giudiziario fara? il suo corso, ma colpisce che la delicatezza utilizzata nei confronti di questa pronuncia non sempre sia stata utilizzata per chi e? stato giudicato, all’interno dell’Aula. Va bene tutto, pero? vedere dei comunicati da parte Rf dove, se da un lato si richiama all’assoluzione dei giornalisti, e dall’altra, rispetto la stessa sentenza, in cui viene confermata la tentata concussione, viene attaccata colei che non si e? fatta intimorire dall’ex commissario della legge, credo sia un atto da cui prendere le distanze. Catia Tomassetti e Banca centrale hanno avuto la forza di tenere la barra dritta in un momenti in cui per molti altri non sarebbe stato altrettanto facile farlo, hanno ridato crescita al sistema finanziario e messo in campo azioni perche? non si continuassero a commissariare o chiudere le banche in modo illegittimo. E da questo punto di vista, se da un lato qualcuno si richiama all’assoluzione dei giornalisti, dall’altro e? ostile e brutto richiamare che siano stati spesi soldi per dichiarare la propria innocenza rispetto archiviazioni infamanti. Ma d’altronde Rf ha sempre fatto difesa di ufficio rispetto quelle situazioni, e sappiamo quali sono state le posizioni prese in Commissione giustizia.

Ho visto che qualcuno fa gia? post relativi al non volere gli spettri del passato. State tranquilli, questa maggioranza ha pregi e difetti- e tra i difetti vi e? sicuro la comunicazione- ma lavoriamo tanto e cerchiamo di risolvere i problemi del paese. Ma credo i risultati siano sotto gli occhi di tutti: i rapporti con l’Italia si sono riallacciati in maniera forte e ai massimi livelli, abbiamo ridato crescita al sistema bancario e finanziario, i dati economici e il Pil sono in crescita, gli organismi internazionali hanno certificato operato e riforme fatte in questo periodo… Se ci fosse stato Adesso.sm avrebbe fatto molti piu? comunicati stampa, noi pensiamo a lavorare per il paese e crediamo sia necessario continuare sul percorso delle riforme e sappiamo sicuramente che non ci sara? un ritorno al passato. Su questo non faremo un passo indietro. Ci vuole coerenza rispetto a tutte le politiche e i passi che saranno messi in campo.

È opportuno continuare a concentrarci sulle cose da fare, sulle necessita? del paese, ma sicuramente un ritorno al passato con chi continua a difendere e ad attaccare chi ha tenuto la schiena dritta non e? accettabile, per quel che mi riguarda. Dire