San Marino. Mattia Ceccoli torna a casa. Continua la raccolta fondi su Gofundme, ha superato i 30.000 euro.

Dopo quasi un mese di ricovero all’Ospedale Bufalini di Cesena, è stato dimesso mercoledì 7 maggio Mattia Ceccoli, agente 29enne della Polizia Civile di San Marino, gravemente ferito nella notte tra l’11 e il 12 aprile mentre era in servizio per i rilievi di un incidente stradale a Fiorina. Durante l’intervento, è stato investito da un’auto guidata da un gendarme fuori servizio, riportando lesioni così gravi da rendere necessaria l’amputazione transfemorale della gamba sinistra.

La comunità sammarinese ha risposto con grande solidarietà, avviando una raccolta fondi su GoFundMe che ha superato i 30.000 euro, destinati a coprire le spese mediche e di riabilitazione. Mattia e la sua famiglia hanno espresso profonda gratitudine verso i colleghi della Polizia Civile, in particolare la sezione di Infortunistica Stradale e Pronto Intervento, e verso tutti i cittadini e le istituzioni che hanno manifestato il loro sostegno in questo difficile momento.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito sulla sicurezza degli operatori in servizio e ha evidenziato la necessità di misure più efficaci per prevenire simili tragedie. La Polizia Civile e le autorità competenti stanno valutando interventi per garantire maggiore protezione agli agenti durante le operazioni su strada.

Per chi desidera contribuire, la campagna di raccolta fondi è ancora attiva su GoFundMe:

? https://www.gofundme.com/f/mattia-agente-di-polizia-civile-investito-in-servizio

Un gesto concreto per aiutare Mattia nel suo percorso di recupero e per dimostrare che la comunità sammarinese è unita nel sostegno ai suoi servitori più coraggiosi.