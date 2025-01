San Marino. Maurizio Tamagnini, PDCS: “Invertire il trend negativo della natalità è un obiettivo prioritario e il bonus per la prima infanzia va nella giusta direzione”

La recente introduzione del Decreto Delegato n. 29 del 20 febbraio 2024 ha aperto un interessante dibattito sul tema della genitorialità, a cui come giovane padre ho cercato di dare un contributo già qualche mese addietro. La questione economica, a cui risponde questo nuovo bonus, è invero una delle principali problematiche sia per quanti hanno la fortuna di avere dei figli, sia per quanti ci stanno pensando. Per questo il Decreto va sicuramente nella giusta direzione, come hanno spiegato i Segretari di Stato Marco Gatti e Massimo Andrea Ugolini.

Sullo stesso piano, a mio avviso, c’è il tema dell’abitazione familiare, che sia di proprietà o in affitto, perché le evidenti difficoltà che si stanno riscontrando a livello di prezzi sono un ostacolo importante e occorre aprire quanto prima una riflessione sia sulle cause, attivando anche un Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) che ancora non è stato istituito nella nostra Repubblica, sia sui possibili interventi volti a calmierare i prezzi per le famiglie. Il tema è oggetto di discussione all’interno del mio partito, il PDCS, e sono fiducioso si possano trovare soluzioni nel breve periodo.

Sono tanti, come si vede, gli aspetti da tenere in considerazione quando si parla di genitorialità, compreso il mondo del lavoro. Anche per questo l’inversione del trend negativo della natalità diventa un obiettivo prioritario, un vero e proprio investimento per il futuro, non solo delle famiglie, ma anche dello Stato stesso, essendo tutto il welfare state – basti pensare al nostro sistema pensionistico – basato sulla qualità del ricambio generazionale. Investire sui giovani attraverso la formazione scolastica e accademica mira a sviluppare maggiori competenze che si rifletteranno positivamente nel mondo del lavoro. L’aspettativa è che, con migliori opportunità di carriera e crescita professionale, i giovani possano contribuire in modo più significativo all’economia, attraverso la generazione di redditi più elevati e, di conseguenza – a pari imposizione fiscale – anche un maggior gettito per lo Stato. Questo è un circolo virtuoso con benefici economici sia per i singoli sia per la collettività. Sono tutti temi collegati tra loro, in pratica, e compito della politica è e sarà sempre di più tenerli uniti.

Maurizio Tamagnini