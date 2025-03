San Marino. Mazzavillani illude la Juvenes Dogana, i tre punti sono però de La Fiorita

Il primo tempo del match della 14esima giornata del campionato sammarinese finisce con gli uomini di Fabbri in vantaggio. In dieci minuti Massari e una doppietta di Semprini cambiano lo scenario

SERRAVALLE (RSM) – domenica 21 dicembre 2024 – Sembrava potesse concretizzarsi un risultato importante oltre ogni pronostico, ma la Juvenes Dogana alla fine non riesce nell’impresa e in poco più di dieci minuti La Fiorita fa suo il match della 14esima giornata del campionato sammarinese di calcio a undici. I due allenatori devono fare i conti con alcune assenza pesanti: Merli per i biancorossoblu di Serravalle, Olcese e Zafferani per i gialloneri di Montegiardino. Achille Fabbri deve inoltre fare a meno dopo pochi minuti di Cevoli, che al 9′ è costretto a lasciare spazio a Rodriguez per infortunio. Al 6′ sugli sviluppi di un angolo segna Mazzotti per La Fiorita ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 20′ calcio di rigore per la Juvenes Dogana: dalla sinistra Paszynski crossa per Arradi che viene steso a terra. A incaricarsi del penalty è Mazzavillani che spiazza Vivan e porta in vantaggio la squadra di Achille Fabbri. Al 23′ c’è addirittura l’occasione del raddoppio, con Arradi che si mangia il gol di nuovo di fronte alla porta di Vivan. Al 24′ è Matteo Vitaioli che ci prova da fuori per cercare di recuperare lo svantaggio ma la palla va fuori. Altra occasione per gli uomini di Ceci al 26′: punizione e tiro di testa di Brighi ma Gentilini ci mette tutti i propri riflessi per respingere. Al 31′ arriva la traversa di Mazzotti con una Fiorita che gioca sempre più con un’intensità maggiore. Al 42′ ci prova ancora la Juvenes Dogana con Traglia e Paszynski che mettono in moto Arradi, con il pallone che si ferma tra le mani di Vivan. Al 45′ Vivan e Mazzotti non escono bene per un cross verso Arradi ma la sfera finisce a bordo campo.

Nonostante il primo tempo si chiude con il vantaggio della Juvenes Dogana, le parole di Ceci negli spogliatoi scuotono i propri ragazzi che in poco tempo raddrizzano il risultato e chiudono la partita. Al 49′ progressione di Semprini sulla sinistra e assist per Affonso, sulla cui ribattuta di Gentilini c’è il pareggio di Mazzotti. Al 53′ la prima rete di Semprini, ben lanciato da Brighi, poi la sua doppietta al 63′ recuperando un pallone perso da Affonso durante una sua progressione in area.

Al 74′ ci prova Mazzavillani con un bel tiro che però finisce fuori dallo specchio. Al 76′ Marco Gasperoni arriva dalla destra, scaraventa verso la porta con Gentilini che blocca facile. All’85 Paszynski prova poi a innescare un’azione di contropiede ma il suo tiro/cross da lontano si spegne sul fondo. La Juvenes Dogana non si arrende e prova a dire la propria anche sul finale: all”88 Traglia serve Valentini che a propria volta la dà a Tani il cui tiro è bloccata da Vivan. All’89 è però Semprini a voler tentare la tripletta: il suo sinistro si spegne sul fondo. Tre i minuti di recupero finali: non succede niente se non un dubbio tocco di mano in area de La Fiorita, non ravvisato dal direttore di gara. Si va quindi sotto la doccia con il 3-1 finale e un regalo di Natale sfumato per i ragazzi di Serravalle. Si torna dunque ad allenarsi da venerdì 27 dicembre con un’amichevole prevista sabato 4 gennaio alle 15 a Domagnano contro il Villa Verucchio (Seconda Categoria della provincia di Rimini).

La cronaca della partita

La Fiorita: Vivan, Brighi, Mazzotti, Vitaioli (68′ Lunadei), Semprini, Affonso (73′ Toccaceli), Gasperoni, Cicarelli, Zaccaria (82′ Leka), Zazas, Massari (82′ Ambrosini). A disposizione Zavoli, Santi, Capozzi. All. Ceci

Juvenes Dogana: Gentilini, Arradi (81′ Omgba), Mazzavillani, Cevoli (11′ Rodriguez), Pedini, Sylla, Tani, Paszynski, Pasolini (90′ Baldazzi), Valentini, Traglia (90′ Lisi). A disposizione Battistini, Ronci, Ferrulli, Gatti, Tumidei. All. Fabbri

Arbitro: Borriello (assistenti Salvadori e Tura, quarto uomo Ricciarini)

Reti: 21′ Mazzavillani, 49′ Massari, 53′ e 63′ Semprini

Ammoniti: Mazzotti (La Fiorita), Sylla, Mazzavillani, Rodriguez (Juvenes Dogana)