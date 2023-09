San Marino. Mediterranean Beach Games: nel torneo misto di beach tennis le coppie biancazzurre cedono alla Spagna

Nella giornata che ha visto l’esordio del beach tennis ai Mediterranean Beach Games ad Heraklion le coppie sammarinesi impegnate nel torneo misto sono andate incontro a una doppia sconfitta con la Spagna.

I primi a rompere il ghiaccio, nel primo match del mattino, sono stati Alice Grandi e Alvise Galli. Una partita molto combattuta, quella contro gli spagnoli Costa – Rodriguez, nella quale Grandi e Galli, più volte sul 40 pari, non sono riusciti a indirizzare i game a proprio favore. Nel secondo set, sotto per 3-0, i due titani sono riusciti a recuperare e a portarsi avanti sul 4-3, ma hanno poi subito il ritorno della Spagna e non sono riusciti a portare la sfida al long tie-break (6-3 6-4 il risultato finale). “Nei punti clou della partita loro hanno forse giocato meglio – dicono in coro -. È stata comunque una bella partita e siamo stati bravi a non mollare, soprattutto nel secondo set, quando sotto di 3-0 abbiamo avuto la forza di portarci avanti. Peccato, speravamo in un esito diverso. Ora resettiamo e ci concentriamo sulle sfide di domani”. Nell’altro doppio misto, Marika Colonna e Federico Zafferani affrontavano la testa di serie numero due Fernandez – Ramos, che hanno dettato subito la propria supremazia. I biancazzurri hanno dato comunque il massimo per provare a dare fastidio agli avversari (6-1 6-0 il finale). Domani mattina i titani torneranno in campo per le sfide dei tabelloni femminile e maschile. Marika Colonna e Alice Grandi affronteranno agli ottavi le cipriote Horiceanu – Tsakkistou. Alvise Galli e Federico Zafferani, invece, sfideranno i francesi Paul Gotarda e Theo Irigaray. Domani è previsto l’esordio anche dei portacolori biancazzurri del nuoto pinnato. Nelle batterie del mattino Camilla Sansovini sarà impegnata nei 50 metri pinne, mentre Federico Fabbri affronterà la distanza dei 100 metri.