San Marino. Mentre il Paese affonda nei debiti, la politica si perde in chiacchiere, nel gettone, nel clientelismo e nell’occupazione del potere … di Emilio Della Balda

La sonnacchiosa politica del gettone impostata sulle chiacchiere e sulle scaramucce non porta niente di buono per il Paese. Anzi lo affonda nel debito diventato ormai impagabile, nel clientelismo per l’occupazione dei posti di potere, nell’improvvisazione che esclude la via delle riforme strutturali.

Le lungaggini del Consiglio e l’organizzazione confusa dei suoi lavori mirano alla professionalizzazione del consiglierato, all’allargamento di fatto a 70 membri dell’assemblea consiliare e all’affermazione definitiva del governismo.