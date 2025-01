San Marino. Mercoledì 20 marzo al Teatro Nuovo SCUSA SONO IN RIUNIONE…TI POSSO RICHIAMARE?

Mercoledì 20 marzo 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Dogana, un’esilarante commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, che sarà protagonista con Vanessa Incontrada in “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?”

Un ritratto della generazione dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera, ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa.

Cinque amici si laureano nel 2000 e entrando a far parte del mondo del lavoro vengono travolti dal ritmo frenetico di riunioni, impegni familiari e una vita fatta di incastri. Nessuno ha mai tempo e quando rispondono alle tante telefonate, si ritrovano spesso a dire una frase molto attuale, che è anche il titolo della commedia: “Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?”. Nessuno si ferma, tutti pensano al lavoro e il cellulare catalizza i cinque protagonisti. La morte improvvisa di uno di loro li fa ritrovare nella stessa casa, il defunto era autore TV e aveva architettato tutto, in realtà non è morto ma ha progettato un reality show a casa sua con i suoi amici ignari con la complicità di uno di loro…

“Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?” è un’attuale e acuta commedia che ci invita a riflettere sulla brama di successo e di visibilità, anche ai danni del prossimo, e sulla perdita dei valori che invece dovrebbero essere fondamentali nella vita di ogni persona. Uno spettacolo davvero spassoso, con una regia originale, brillante e ironica, che riesce a divertire senza risultare banale o volgare.

