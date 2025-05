San Marino. Messaggio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi per l’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, appresa con profonda partecipazione la notizia dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice da parte del Collegio Cardinalizio riunito in Conclave, ha trasmesso, attraverso i canali diplomatici, un messaggio a Papa Leone XIV per la sua elezione.

La Reggenza ha affermato che “la Repubblica di San Marino partecipa con animo lieto e con sentimenti di commozione e letizia alla unanime esultanza della Chiesa e della comunità cattolica di tutto il mondo per l’elevazione di Vostra Santità al Soglio Pontificio”.

Nel riaffermare il costante impegno della Repubblica di San Marino a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno altresì espresso al Pontefice i sentimenti del più sentito omaggio a nome del Governo e del Popolo sammarinese, oltre che fervidi voti augurali per un lungo e fecondo pontificato per il bene della Chiesa, per l’affermazione dei più alti livelli di giustizia, di libertà, di pace e di concordia fra i Popoli, nell’interesse dell’intera umanità e in direzione di un cammino di vicinanza in cui nessuno sarà lasciato indietro.

San Marino, 9 maggio 2025/1724 d.F.R.