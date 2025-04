San Marino. Michele Beltrano partecipa al primo corso VAR a Lissone: obiettivo la licenza UEFA

Michele Beltrano, arbitro internazionale FIFA di San Marino, ha partecipato al primo incontro formativo dedicato agli arbitri VAR di Serie A e Serie B, tenutosi a Lissone (MI) il 13 e 14 settembre 2024. Questo evento rappresenta solo l’inizio di una serie di corsi incentrati sull’arbitraggio con l’ausilio del VAR, tecnologia sempre più utilizzata nelle competizioni calcistiche internazionali.

La partecipazione di Beltrano a questi incontri è mirata all’ottenimento della licenza necessaria per poter dirigere partite nelle competizioni UEFA in cui il VAR è utilizzato. La sua presenza a Lissone è stata concordata con la UEFA e l’Associazione Italiana Arbitri (AIA), dimostrando l’importanza dell’iniziativa per promuovere una preparazione adeguata e approfondita sull’uso di questa tecnologia innovativa nel mondo del calcio.

Beltrano, con il suo percorso internazionale, si pone l’obiettivo di continuare a crescere professionalmente, garantendosi la possibilità di essere impiegato nelle più prestigiose competizioni europee e mondiali.