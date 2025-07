San Marino. Migliore prestazione stagionale per Francesco Sansovini ai Campionati dei Balcani

Lo scorso weekend si sono disputati i Campionati dei Balcani a Volos in Grecia, un palcoscenico di alto livello, nel quale anche San Marino ha fatto sentire la propria presenza, confermando il valore della propria scuola di atletica leggera.

Grande protagonista è stato Francesco Sansovini, che nei 100 metri ha firmato la sua migliore prestazione stagionale, fermando il cronometro su 10″45. Un tempo che gli ha permesso di conquistare un prestigioso ottavo posto in finale, dimostrando di poter competere ad armi pari con atleti provenienti da nazioni ben più grandi. Un risultato che, oltre a regalare entusiasmo all’intera delegazione biancazzurra, rappresenta una spinta di motivazione in vista dei prossimi Campionati Italiani, dove Sansovini si presenterà in grande forma.

Spazio anche alla staffetta 4×100 metri, composta da Francesco Molinari, Giammarco Gulini, Alessandro Gasperoni e Matias Francini, che ha chiuso la propria gara con un solido sesto posto, confermando la crescita del movimento velocistico sammarinese e la compattezza del gruppo.

