La visita ufficiale del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi ad Andorra ha previsto anche la visita della “Sala d’Exposicions of the Government of Andorra” e dell’esibizione “’Notes sobre l’Antropocè”, la visita a “Espai Columba” e la partecipazione attiva con un indirizzo di saluto all’inaugurazione di “L’And Art 2023”, Biennale internazionale d’Arte di Andorra integrata dalla collaborazione istituzionale internazionale con lavori sviluppati da artisti sammarinesi.