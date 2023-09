San Marino. Modifica orari CGG

In riferimento alla sessione del Consiglio Grande e Generale in corso, si comunicano le modifiche degli orari di convocazione concordate:

– la seduta di oggi giovedì 14 settembre si concluderà alle 19.30 (e non si terrà la prevista seduta serale alle ore 21.00).

– per la giornata di domani venerdì 15 settembre i lavori consiliari riprenderanno alle ore 17.00 per procedere alla Elezione degli Ecc.mi Capitani Reggenti. (Non si terrà pertanto la seduta mattutina delle ore 9.00).