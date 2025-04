San Marino. Mondiale di pesca: San Marino chiude al 6° posto per i Veterani e 13° i Master

Si è svolto in Bulgaria il Mondiale di categoria Master e Veterani di pesca sportiva, al quale hanno partecipato anche le formazioni delle Federazione Sammarinese Pesca Sportiva. La prima giornata di gara ha visto la formazione Veterani chiudere al terzo posto della classifica provvisoria. Più complicata, anche a causa delle forti piogge, la gara dei Master che hanno chiuso la prima giornata in sedicesima posizione. Da segnalare anche la buona prestazione individuale di Elio Pelliccioni, nei Veterani, che ha concluso al primo posto di settore nella giornata di sabato 15 giugno. Domenica 16 i sammarinesi hanno concluso la manifestazione: sesto posto finale per i Veterani, mentre si risollevano i Master salendo di tre posizioni fino alle tredicesima. “Le squadre hanno espresso tutto il loro potenziale, ci tengo a elogiare l’impegno e la professionalità di tutti gli atleti”ha dichiarato il presidente federale Bruno Zattini.