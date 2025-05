San Marino. Montegiardino. 29 maggio: conferenza del Comitato “Scuole vive nei Castelli”, focus sulla salvaguardia del plesso scolastico

Giovedì 29 maggio alle ore 12:00, nella Sala del Castello di Montegiardino, si terrà la conferenza promossa dal Comitato “Scuole vive nei Castelli” in collaborazione con la Giunta di Castello. Un appuntamento pubblico per presentare le iniziative a tutela della presenza scolastica nei Castelli della Repubblica, con particolare attenzione alla situazione del plesso scolastico di Montegiardino.

Durante l’incontro verranno illustrate le finalità del Comitato, le attività già intraprese e le proposte concrete messe in campo per salvaguardare il ruolo educativo, civico e comunitario delle scuole nei territori decentrati. La conferenza è aperta a giornalisti, cittadini, autorità locali e rappresentanti istituzionali, ed è pensata come momento di confronto trasparente su un tema molto sentito dalla cittadinanza.

Il Comitato invita la stampa e la comunità a partecipare numerosi, per contribuire a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di difendere e valorizzare la funzione fondamentale della scuola nei Castelli sammarinesi.