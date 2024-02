San Marino. Morte del giovane ciclista sammarinese Antonelli, ripreso il processo. Non è il coronavirus la causa del decesso

Il processo per la morte del giovane ciclista sammarinese Michael Antonelli è ripreso a Pistoia. Secondo l’anatomo-patologo Edoardo Franchi, il coronavirus non è la causa della morte, ma è stato attribuito alle conseguenze dell’incidente. Antonelli, membro della squadra Mastromarco Sensi Nibali, è caduto durante la gara Firenze-Viareggio nel 2018, riportando un grave trauma cranico e lacerazioni polmonari. Attualmente, il direttore di gara e il presidente della società organizzatrice dell’evento sportivo sono sotto processo per omicidio colposo. La prossima udienza è prevista per il 5 marzo.