San Marino. Moscardi e Cardellino sono i due rinforzi per l’attacco del Tre Penne

Nella settimana che porta alla prima giornata della stagione 2024-2025 di Campionato Sammarinese, quando il Tre Penne affronterà La Fiorita domenica 1 settembre a Montecchio, l’organico della formazione di Città si arricchisce di altri due giocatori.

Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha raggiunto l’accordo con gli attaccanti Alessandro Moscardi, classe 1999, e Pietro Cardellino, classe 2004. Il primo vestirà la maglia numero 33, mentre il secondo la 95.

Moscardi è cresciuto nelle giovanili di Prato e Pistoiese fino alla Primavera, successivamente ha militato in Eccellenza e poi un’esperienza in Svezia, nella terza divisione, con Ytterhogdals IK e FC Arlanda, prima di tornare in Italia con la Gioiese in Serie D.

“In queste prime settimane di allenamento mi sono trovato subito benissimo con i miei compagni, ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e molto bravi, con un passato importante – ha debuttato Moscardi -. Sono molto felice di essere qui, ho scelto di venire a San Marino per vivere un’esperienza diversa e molto più organizzata rispetto ad altre realtà”.

Tanti obiettivi per il giocatore toscano, che afferma: “Sono qui per fare bene, segnare e vincere tutti insieme. Mi aspetto davvero tanto da questa esperienza e farò del mio massimo per aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Un passato in Serie D anche per Pietro Cardellino, lo scorso anno con la maglia del Chieti, e cresciuto nella fila del Pontedera. “Sono contento di fare parte di una società così blasonata a San Marino – ha detto Cardellino -. In questa stagione voglio rimettermi in gioco dopo alcuni problemi dello scorso anno. Già dal primo allenamento ho visto un bel gruppo e un mister molto disponibile, non vedo l’ora di poter aiutare i miei compagni”.