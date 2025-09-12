San Marino, MotoGP Misano: domenica i sammarinesi potranno raggiungere l’evento in elicottero

In occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, previsto domenica 14 settembre, è attivo un servizio elicotteri per i residenti interessati. In vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini – MotoGP, in programma domenica 14 settembre al circuito di Misano, i cittadini avranno la possibilità di raggiungere l’evento in elicottero.

Il decollo è previsto dall’aviosuperficie di Torraccia a partire dalle ore 9:30, con rientro dopo le 16:00 dallo stesso circuito verso l’aerodromo di San Marino. Il servizio è rivolto alla cittadinanza interessata e i posti disponibili sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione anticipata.

Per informazioni sui costi e sulle modalità di prenotazione, gli interessati possono contattare il numero 0549 901210. L’iniziativa offre un modo rapido e suggestivo di raggiungere il circuito, evitando traffico e lunghe attese, e permette di vivere la MotoGP con un’esperienza esclusiva dall’alto.