San Marino, motori. La stagione di Rigamonti-Magnani parte con il Rally Bianco Azzurro

La stagione rallistica 2025 prende ufficialmente il via per il pilota comasco Antonio “Chicco” Rigamonti, che sabato 12 e domenica 13 aprile affronterà il 24° Rally Bianco Azzurro, in programma nella Repubblica di San Marino. Rigamonti sarà al volante di una potente Skoda Fabia RS Rally2, fornitagli dal Lion Team, con cui ha rinnovato la collaborazione per l’intera stagione sportiva dopo le soddisfacenti performance delle scorse annate.

A fianco di Rigamonti, come di consueto, ci sarà la navigatrice Ilaria Magnani, di Salsomaggiore Terme (PR), che ha già condiviso numerosi successi con il pilota lombardo durante la passata stagione.

“Sono felice di iniziare la stagione con questa gara”, commenta Rigamonti. “San Marino, con il suo territorio e i suoi appassionati sempre calorosi, ha sempre avuto per me un certo fascino. Nonostante i tanti chilometri e le numerose gare disputate in oltre 35 anni di attività, questo rally resta un appuntamento speciale. Ho scelto ancora una volta di affidarmi al Lion Team, una realtà che mi garantisce affidabilità e professionalità. Un grazie speciale va ai miei sponsor che continuano a credere nel mio impegno: BEST SIDER, RIMEVAL, HNG, AUTOSCUOLE EUROPA 3, DP TENNIS PROJECT, BARRI GEOMETRA MICHELE e TRATTORIA MADONNA DEL MONTE, oltre alla scuderia #nicoracing che mi seguirà anche in questa stagione”.

Anche Ilaria Magnani è entusiasta per il prosieguo della collaborazione: “Sono felice di correre anche nel 2025 con ‘Chicco’. L’anno scorso abbiamo fatto diverse esperienze insieme, non senza qualche incomprensione naturale, ma sempre con grande spirito di squadra e tanto divertimento. Con lui si lavora bene e sono certa che qualsiasi risultato arriverà sarà prezioso in termini di esperienza.”

L’equipaggio è dunque pronto ad affrontare con determinazione questa prima sfida stagionale, con l’obiettivo di partire con il piede giusto in una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e appuntamenti rallistici.