San Marino. Movimento DEMOS: Ci salverà Amazon? 

La telenovela bollette non è ancora finita, dopo le letture non lette, le bollette gonfiate e poi annullate arriva la tariffa fissa!

Con ben 2 giorni di anticipo ci viene comunicato che dal 18 al 29 dicembre (compresi 4 giorni di festa) ci sarà la possibilità di scegliere la tariffa fissa per un anno solare.

Informazioni sul sito dell’AASS

In realtà chi ha cercato i famosi moduli che comunque avresti dovuto inviare per raccomandata, dice non non averli trovati.

Le voci di questi giorni dicono di persone che hanno passato intere mattinate presso l’AASS per esercitare questa scelta.

Chiunque di noi abbia un’utenza in Italia con un qualsiasi fornitore (quindi non in regime di monopolio come a San Marino) sa benissimo che può cambiare tariffa (ed è cosa di questi giorni vista la fine del mercato tutelato) con un normalissimo messaggio (o meglio ancora da App) in cinque minuti.

E l’Italia è un paese di sessanta milioni di abitanti.

Intanto il Congresso di Stato annuncia la delibera che vedrà Amazon come partner di San Marino per la digitalizzazione del territorio.

Ci salverà Amazon dai disservizi della nostra PA?

Movimento DEMOS