San Marino. Movimento RETE: la lettera alla Reggenza con cui siamo usciti dalla maggioranza di governo

Alla fine del 2019, insieme al PDCS, NPR e Motus Liberi, la nostra forza politica ha inteso assumersi la responsabilità di governare il Paese in uno dei momenti più complessi della nostra storia recente, segnata dalle catastrofi bancarie della precedente Legislatura, da una crisi inedita del potere giudiziario e dall’assalto al nostro sistema economico attuato da un gruppo di interesse, che, quasi tutte le forze di maggioranza, hanno fortemente contrastato.

In questi tre anni e mezzo abbiamo affrontato la più grave crisi epidemica degli ultimi cento anni, la più estesa crisi energetica degli ultimi decenni e una tempesta finanziaria; lo abbiamo fatto al meglio delle nostre capacità, con spirito di servizio e abnegazione, sempre nel tentativo di tutelare gli interessi del Paese, anche quando cinici calcoli elettorali e politici avrebbero suggerito condotte ben più facili, ma di ben più corto respiro.

Da sempre gli interessi particolari, per qualcuno, hanno prevalso sugli interessi generali: lo abbiamo contrastato, a fatica, fintanto che è stato possibile consentire a questo Governo, pur fra mille difficoltà e non senza errori, di gestire adeguatamente i numerosi e gravi imprevisti, a partire dalla pandemia, alcune misure indispensabili al Paese per ripristinare le condizioni di funzionamento del Tribunale, evitare il collasso del sistema pensionistico, recepire adeguatamente il mandato referendario.

Da alcuni mesi, tuttavia, personalismi e calcoli elettorali hanno cominciato a prendere il sopravvento all’interno del Governo e della maggioranza: presi dalla frenesia pre-elettorale, per troppi è ormai diventata insopportabile l’adozione di ulteriori misure che, seppur necessarie, possono minacciare sacche di consenso più o meno clientelare.

In particolare, da mesi, in sede di discussione con gli alleati di governo e pubblicamente abbiamo proposto di procedere speditamente all’attuazione di interventi legislativi idonei a migliorare rapidamente la condizione delle finanze pubbliche, in considerazione del deficit annuo del nostro bilancio appare da tempo insostenibile, anche in considerazione del rinnovo del debito pubblico al tasso di interesse del 6.5%.

Questa richiesta, a fronte dell’impermeabilità (nei fatti, quando non anche a parole) manifestata dagli alleati di governo, ci ha spinti a presentare l’Ordine del Giorno messo in votazione nella giornata del 24 maggio, con cui chiedevamo l’attuazione di alcune fra le misure non più rinviabili.

In questo contesto, nonostante la coerenza delle nostre richieste tanto al programma di governo quanto agli impegni assunti pubblicamente da tutte le forze politiche che lo sostengono, non è stata presa in seria considerazione la nostra disponibilità a confrontarsi sui temi proposti; anzi, il resto della maggioranza ha preferito cominciare un’affannosa conta dei voti per evocare il fantasma di un governo che era nato per fare riforme, e che – nella migliore delle ipotesi – potrebbe ridursi alla gestione di un potere tutto dedito alla preparazione della campagna elettorale.

Dobbiamo quindi constatare la volontà da parte dei nostri alleati di non adottare le misure indispensabili a mettere in sicurezza le nostre finanze pubbliche con equità, impostando parallelamente politiche di sviluppo economico credibili e coerenti col percorso di integrazione europea intrapreso dal nostro Paese: un fatto certificato fattualmente dalla bocciatura del nostro Ordine del Giorno nella serata di ieri.

Riteniamo che la posizione dei nostri alleati sia motivata dalla volontà di non effettuare misure potenzialmente impopolari a circa un anno e mezzo dalla scadenza della Legislatura, e che tale posizione derivi da meri calcoli elettorali, in spregio alle pressanti necessità del Paese; questa è una posizione che non possiamo fare nostra, nella convinzione che ai supremi interessi della Repubblica non possano essere anteposti interessi di partito.

Stando così le cose, riteniamo che sia necessario dare voce al popolo sammarinese, affinché elegga una nuova maggioranza e un nuovo governo che possano – con rinnovato vigore – impostare un’azione politica decisa e risoluta per condurre San Marino verso il futuro di giustizia sociale e progresso che la cittadinanza merita e anela.

Il senso di responsabilità che ci anima, ci ha imposto in questi anni di garantire stabilità al Paese; nondimeno, la stabilità non può coincidere con un immobilismo asfissiante, un’ordinaria amministrazione mascherata e trascinata il tempo necessario, magari, ad architettare tatticismi distanti dalle reali necessità del Paese ma vicini alle esigenze di riposizionamento, anche personale, di taluni soggetti.

È dunque per un autentico senso di responsabilità che la nostra forza politica ha inteso non più sostenere l’attuale Esecutivo, uscire dalla maggioranza e dato disposizione alla propria delegazione di Governo di rassegnare le dimissioni.

Movimento RETE