San Marino. Murata Futsal in vetta alla classifica: vittoria, grinta e cuore!

Il Murata Futsal è primo in classifica, e lo dimostra con una vittoria strepitosa per 5-0 nello scontro diretto contro la Virtus! Una prova di forza, carattere e solidità, in cui ogni giocatore ha dato il massimo, trascinato dalla passione di chi sa di rappresentare i colori bianconeri con orgoglio.

Il match si apre con un colpo di classe di Moretti, che buca la rete con un piatto perfetto e dà il via alla serata. Poi è il turno di Belloni, che spara un siluro all’incrocio, e subito dopo Mattioli mette la firma con un preciso rasoterra nell’angolino basso. A chiudere, due gol di pura rapina del “cacciatore” Ercolani, implacabile sotto porta, che sigillano una serata da incorniciare.

Ma dietro ogni vittoria c’è un lavoro di squadra che va oltre il campo: Busignani guida il gruppo con intelligenza e visione, e Mattia Protti si conferma una saracinesca insuperabile, con tre partite di fila senza subire gol. Merito anche dello staff: Max Spada, l’anima della squadra, Cristiano Orsini, Davide Colonna e i mental coach Massimiliano Vandi e Andrea Bernardi, che lavorano dietro le quinte per dare solidità mentale e forza ai nostri campioni.