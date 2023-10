San Marino. Murata Futsal, ko già archiviato. La società: ‘Siamo competitivi per il vertice’. Intervista al tecnico Cellarosi

Prima sconfitta stagionale per il Murata Futsal nel posticipo del

martedì al cospetto della Folgore per 3-1 giocato nella palestra di

Acquaviva, un ko maturato nella parte finale del match molto equilibrato

per due errori difensivi.

Un capitombolo che non ridimensiona ovviamente le ambizioni del club che

ha investito sul mercato per ritornare agli antichi fasti dopo anni di

anonimato riscuotendo fiducia da un buon numero di sponsor. “La nostra

fiducia nella forza della squadra è intatta- spiega il dirigente Lorenzo

Bugli – Tutti siamo impegnati nel rilancio del Murata. Una sconfitta ci

sta e anzi ci dà la forza per riscattarci subito”.

Ora la squadra di mister Gabriele Cellarosi, che in precedenza aveva

vinto le prime tre partite con Faetano, Virtus e Pennarossa, ha lasciato

la vetta alla coppia Folgore-Fiorentino (12 punti) condividendo la terza

piazza con Virtus, La Fiorita e Juvenes Dogana (9). Quest’ultimo sarà

l’avversario nel prossimo turno, lunedì.

“Abbiamo affrontato una delle big del girone, una delle candidate alla

vittoria finale. Peccato fossero assenti due pedine importanti come

Paolo Casadei e Mattioli ma pure i nostri avversari lamentavano

l’assenza di Bernardi. A livello difensivo complessivamente la

prestazione è stata buona, abbiamo concesso poco o nulla anche se su due

dei tre gol avversari la responsabilità è nostra – commenta il tecnico

Gabriele Cellarosi – In attacco, invece, possiamo fare meglio. Abbiamo

sprecato tanto. Dobbiamo essere più incisivi visto il gran numero di

occasioni da rete che creiamo”.

Cellarosi, contento della squadra in questo primo scorcio di stagione?

“Il bilancio è lusinghiero tenuto conto che la rosa è molto cambiata

rispetto alla scorsa stagione. Non siamo al top, c’è da lavorare per

migliorare l’affiatamento e la condizione fisica. La qualità della rosa

è buona. Vogliamo essere protagonisti”.

Il 9 novembre sarete impegnati nel ritorno di Coppa contro la Virtus.

All’andata finì 2-2.

“Sarà una partita complicata visto che avremo delle assenze importanti

per squalifica e infortunio: oltre a Mattioli e a Paolo Casadei saranno

indisponibili Nicola Albani e Omar El Attar. Cercheremo di fare di

necessità virtù. Ora pensiamo alla sfida contro la Juvenes Dogana”.

Da questo avvio di stagione come giudica il campionato?

“Il livello si è alzato, c’è molto equilibrio, tante squadre hanno

valori importanti e le partite sono combattute ed in equilibrio. Vedo

bene il Fiorentino campione in carica pur avendo perso Moretti ed

Ercolani, il Tre Fiori che ha ingaggiato giocatori importanti, la

Folgore, La Fiorita, e la Juvenes Dogana che hanno i nostri stessi

punti. Non vedo partite dall’esito scontato e questo va a beneficio di

tutto il movimento”. E il Murata sarà in lotta fino alla fine con le

altre big.

Nella foto: il tecnico Gabriele Cellarosi

