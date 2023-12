San Marino. Murata Futsal, tre acquisti per puntare più in alto. Intervista al dirigente Lorenzo Bugli

Alla sosta natalizia il Murata Futsal arriva in quinta posizione alla pari del Domagnano con 21 punti, a quattro lunghezze dalla quarta (il Tre Fiori). Qual è il bilancio?

“L’obiettivo di inizio stagione della società era il rilancio del club nelle posizioni di vertice dopo aver raggiunto i playoff nella scorsa stagione e siamo in linea con il programma – spiega il dirigente responsabile Lorenzo Bugli – Avremmo potuto fare ancora meglio se la malasorte non ci avesse colpito in maniera pesante: molti infortuni hanno minato le potenzialità della rosa. A gennaio saranno tutti disponibili, anche il pivot Paolo Casadei e l’universale Alex Mattioli”.

Interverrete sul mercato?

“La società per fare il salto di qualità e colmare il gap dalle prime (-12 e -7) grazie alla preziosa collaborazione dei suoi sponsor, ha deciso di investire sul mercato altre risorse ingaggiando tre giocatori di valore che daranno ancora più qualità alla squadra e sempre per rimanere in ambito tecnico non sono escluse altre novità. La nostra ambizione è scalare posizioni in classifica”.

IL MERCATO Vediamo allora chi sono i volti nuovi.

Il portiere sammarinese Lorenzo Bizzocchi, classe 1993, in passato al Faetano, Virtus, Folgore e nella scorsa stagione al Tre Fiori e ora in forza al Rimini in serie C2. Sostituirà Angelo Casadei out per infortunio fino a fine stagione.

Il secondo volto nuovo è il laterale Pasquale Rizzo, italiano, classe 2000, già al Rimini e al Gatteo. Avrà il numero 45.

Il terzo è il pivot sammarinese Manuel Rossini, classe 1993, che arriva in prestito dalla Virtus dove aveva poco spazio. In passato ha già indossato la maglia del Murata e ha esperienze con Tre Fiori, Pennarossa, Cosmos e Cailungo. Avrà il numero 23.

