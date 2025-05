San Marino. Musei di Stato: MOMENTANEI_Riflessi per probabili vedute. Sabato 20 luglio, dalle ore 10.30 alle 13.00

Come un giocoso eco al titolo e alle opere esposte alla IV Biennale del Disegno di Rimini “Ritorno al viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza”, l’Associazione Sammarinese Artisti ASART propone un percorso laboratoriale, Piccolo Tour, aperto a tutti coloro (adulti e bambini) che vorranno attraversare e cercare di cogliere piccole porzioni del paesaggio sammarinese.

L’idea è semplice e parte da quel dispositivo di rappresentazione e duplicazione del mondo, lo specchio di Claude leggermente convesso e di colore scuro, che nel XVIII secolo i viaggiatori del Grand Tour utilizzavano per isolare parti del paesaggio e rappresentarlo voltandogli le spalle.

Gli specchi utilizzati non sono quelli di Claude ma quelli stradali, anch’essi convessi. Come nel XVIII secolo si potranno rappresentare porzioni di paesaggio “nascoste” alle nostre spalle ma, a differenza di quei viaggiatori, nel nostro vagare non potremo decidere dove “piantare” lo specchio. L’immagine ci sarà data come a ricordarci quanto oggi il nostro mondo sia avvolto e dominato dalle immagini e quanto esse contribuiscano a costruire la nostra idea di realtà.

MOMENTANEI_Riflessi per probabili vedute è l’ultimo incontro del progetto Piccolo Tour, che si terrà sabato 20 luglio, dalle ore 10.30 alle 13.00 al Museo di Stato, piazzetta del Titano – San Marino.

MOMENTANEI_Riflessi per probabili vedute intende essere un incontro di arte relazionale tra artisti, pubblico e centro storico ideato da Juan Carlos Ceci, Anna Malpeli e Michela Pozzi. Questo progetto d’arte partecipata vuole mettere in relazione le persone con il Museo di Stato e il centro storico di San Marino.

Durante l’incontro al Museo, aperto a tutti, i partecipanti verranno invitati a catturare, tramite specchi convessi, inaspettate immagini riflesse. Le opere realizzate verranno poi esposte nelle vetrine del centro storico.

Il progetto rientra nel Circuito Open della Biennale del Disegno di Rimini, Ritorno al viaggio dal Grand Tour alla fantascienza.

Per i partecipanti all’iniziativa l’ingresso al Museo è libero in qualsiasi momento tra le ore 10.30 e le 13.00.

Per info e prenotazioni: 333.8485460