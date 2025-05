San Marino, nasce “Il Tavolo delle Idee”: venerdì 9 maggio l’incontro aperto alla Sala Polivalente di Gualdicciolo

“Il tempo delle attese è finito”: con questo messaggio forte e diretto viene lanciato l’invito per venerdì 9 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Polivalente del Centro Gualdo (Via Fabrizio da Montebello 5, Gualdicciolo), dove si terrà un incontro pubblico per dare vita a qualcosa di nuovo: Il Tavolo delle Idee.

Non si tratterà di una conferenza né di un’assemblea formale, ma di un momento aperto, informale e partecipativo, pensato per raccogliere idee, esperienze e proposte da parte di chi vive la disabilità non come un tema da delegare, ma come una responsabilità collettiva.

Negli ultimi mesi, promotori e promotrici dell’iniziativa hanno lanciato diversi appelli, sottolineando l’urgenza di una rappresentanza unitaria, autonoma e determinata. Da questa esigenza nasce Il Tavolo delle Idee, un progetto inclusivo per costruire, insieme e senza individualismi, una strategia condivisa.

“Non c’è bisogno di ruoli, etichette o autorizzazioni. Serve solo la voglia di esserci. Il cambiamento non si spera, si costruisce.”

L’invito è aperto a tutte e tutti: chi vuole aderire può scrivere a iltavolodelleidee@gmail.com, oppure presentarsi direttamente all’incontro il 9 maggio. Nessuno è escluso. Perché nessuno deve essere lasciato indietro.