San Marino. Nasce la nuova Mediateca gratuita: un’opportunità per esplorare il cinema

Gli Istituti Culturali presentano un nuovo servizio dedicato a coloro che amano il cinema e la cultura: una Mediateca completamente gratuita. Un’opportunità unica per esplorare un’ampia collezione di film, disponibile a chiunque si registri attraverso il modulo online, scaricabile dal sito ufficiale di San Marino Cinema a partire dal 16 dicembre.

La Mediateca offrirà alle iscritte e iscritti l’accesso gratuito a un vasto catalogo di pellicole, selezionate per arricchire la conoscenza e la passione per il cinema in tutte le sue sfaccettature. I film potranno essere visionati, previa prenotazione, nella sala dedicata all’interno del Cinema Concordia, per un’esperienza cinematografica immersiva.

Anche le scuole del territorio potranno avvalersi di questo servizio, utilizzandolo come strumento per integrare l’educazione culturale delle studentesse e studenti con contenuti e proposte specifiche.

Questa iniziativa mira ad avvicinare le persone al cinema, offrendo un punto d’accesso gratuito alla cultura cinematografica.

Dalla Mediateca, in collaborazione con l’Università della Repubblica di San Marino, partirà inoltre un progetto dedicato alla realizzazione di rassegne tematiche. A inaugurare il progetto sarà la rassegna “Gli anni ’80 erano ieri”, curata dalla Professoressa Elena D’Amelio. Un viaggio attraverso il cinema iconico di un decennio che ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo, riscoprendo film che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare le nuove generazioni.

Per ulteriori informazioni sulla Mediateca e per iscriversi, vi invitiamo a partecipare all’evento di presentazione, che si terrà al Cinema Concordia il 26 gennaio 2025 alle ore 17:00.

Unitevi a noi per un viaggio unico nel mondo del cinema.