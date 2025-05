San Marino. Nasce Panorama Sport Web, il portale dedicato alle Federazioni e a tutto lo sport sammarinese

È online Panorama Sport Web (www.panoramasport.sm), il nuovo portale d’informazione sportiva realizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e sviluppato da Mr Apps, azienda informatica sammarinese. Panorama Sport Web è il nuovo sito dedicato alle notiz ie, interviste, iniziative e a pprofondimenti sulle Federazio ni Sportive e tutte le attività. Un’iniziativa editoriale pensata per raccontare, valorizzare e promuovere le discipline sportive della Repubblica di San Marino, dando voce ad atleti, società, dirigenti e appassionati. Tra i punti di forza del portale ci sono le sezioni dedicate alle Federazioni, interviste, attualità e collaborazioni con tutte le componenti dello sport sammarinese. Il sito rappresenta uno dei primi punti del programma del nuovo Esecutivo come passo importante verso una comunicazione sportiva moderna, inclusiva e vicina ai protagonisti. Per inviare informazioni e comunicati stampa rivolgersi a ufficio.stampa@cons.sm .