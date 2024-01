San Marino. Natali da record di NexTime Eventi

L’Epifania si porta via le festività e fa partire i lavori di disallestimento degli eventi di Natale realizzati da NexTime Eventi che è ormai da anni un punto di riferimento per amministrazioni nazionali e internazionali, enti pubblici e privati che intendono realizzare show immersivi e installazioni uniche per celebrare il Natale.

Quest’anno hanno scelto l’agenzia di Alberto Di Rosa e all’estro del direttore artistico Simone Ranieri la Repubblica di San Marino, il Comune di Cervia per Milano Marittima, San Marino Outlet Experience e altre prestigiose realtà commerciali italiane.

Show, luminarie, piste del ghiaccio, allestimenti unici e scenografie tailor-made hanno attratto migliaia di turisti, complici anche il meteo particolarmente clemente e i ponti.

L’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa ha curato “Il Natale delle Meraviglie” della Repubblica di San Marino proponendo, sotto la direzione artistica di Simone Ranieri, oltre un mese di spettacoli, allestimenti, attrazioni, family show e luminarie in un percorso immersivo che come accaduto già negli anni passati ha trasformato il Centro Storico della più antica Repubblica del Mondo, Patrimonio UNESCO, in un palcoscenico unico, il cui tema predominante, quest’anno, è stato quello dei dolci e della dolcezza. Memorabili i Family Show appositamente realizzati e diretti da Simone Ranieri e la grande festa di Capodanno su LoStradone.

Tradizione e continuità per la Repubblica di San Marino, innovazione e glam per il centro di Milano Marittima, località turistica nota per il divertimento estivo a cui NexTime ha proposto un Natale ricercato e di tendenza in continuità con il progetto “Mi.Ma.Dream” declinato in “Mi.Ma.Dream SuperXmas” per le festività.

Per San Marino Outlet Experience una vera giostra dei cavalli d’epoca realizzata nel 1800 oltre a show, luci e una pista del ghiaccio per grandi e piccini.

Complessivamente NexTime Eventi ha attivato oltre 100 persone fra figuranti, artisti, musicisti, artigiani, collaboratori e consulenti stendendo centinaia di metri quadri di ghiaccio per le piste di pattinaggio e chilometri e chilometri di luminarie natalizie. Il lavoro certosino di specialisti delle scenografie e degli allestimenti ha reso indimenticabile il risultato del progetto.

Eventi natalizi dedicati e appositamente realizzati da NexTime Eventi anche per i punti vendita Prenatal e Arcaplanet di tutta Italia.

Un sentito ringraziamento è doveroso a tutti i collaboratori e a i numerosi sponsor che hanno sostenuto le iniziative di NexTime Eventi.

San Marino, 15 gennaio 2024