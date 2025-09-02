San Marino. Nazionale: 26 convocati in vista di Bosnia ed Erzegovina e Malta

Il Commissario Tecnico Roberto Cevoli ha diramato le convocazioni per ventisei giocatori in vista del doppio impegno con Bosnia ed Erzegovina e Malta. Il primo incontro, valido per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, è programmato per sabato 6 settembre al San Marino Stadium (ore 20:45), mentre l’amichevole internazionale con la selezione maltese si disputerà in trasferta tre giorni più tardi (Ta’ Qali Stadium, 9 settembre – ore 21:00).

Di seguito i giocatori chiamati da Cevoli, che in questi giorni scioglierà i nodi relativi alle convocazioni ufficiali per l’importante impegno di sabato: