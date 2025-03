San Marino. Nazionale a Cipro per il debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026

La Nazionale di San Marino riparte da Cipro. La prima trasferta dell’anno dei Biancazzurri è scattata questa mattina, con destinazione l’aeroporto di Forlì da dove è partito il volo charter verso l’isola del Mediterraneo. Domani sera, all’AEK Arena di Larnaca, la gara di debutto nelle Qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026.

Confermato in blocco, o quasi, il gruppo che ha centrato la storica promozione in Lega C di UEFA Nations League. Un problema muscolare costringe ai box Lorenzo Lazzari, mentre Contadini è stato recuperato in tempo utile per la gara di Larnaca. Prima convocazione ufficiale per Alberto Riccardi, autore sin qui di una brillante stagione con le maglie di San Marino Academy U22 prima e La Fiorita poi.

Nel pomeriggio la conferenza stampa di Roberto Cevoli e Tommaso Benvenuti, che ha preceduto l’allenamento ufficiale delle 19:00 sull’impianto che domani ospiterà l’incontro tra Cipro e San Marino.

“L’entusiasmo dei giovani e la loro spensieratezza è stato il segreto alla base delle prestazioni e dei risultati recentemente conseguiti. Abbiamo preso grande consapevolezza dei nostri mezzi e nonostante ora il banco di prova sarà di altro spessore, siamo convinti che potremo far bene ugualmente” – confida Cevoli. “Fare parte della Nazionale più giovane d’Europa è un dato di fatto, ma non è tanto la questione dell’età quanto la possibilità di poter rappresentare il proprio paese. Un elemento di assoluto orgoglio, che dobbiamo e vogliamo meritarci quotidianamente” – assicura Tommaso Benvenuti.

Il più fresco precedente è quello di giugno dell’anno scorso, quando i ciprioti passarono a Serravalle (4-1) in amichevole. Risultato bugiardo, in considerazione di un primo tempo in cui erano stati i Titani a sfiorare più concretamente il gol, maturato poi grazie ad una perla dell’allora debuttante Simone Giocondi. “Avevamo fatto una buonissima partita, pur perdendo anche per più d’una nostra ingenuità. Nel frattempo, Cipro ha cambiato due allenatori, rinnovandosi anche da un punto di vista della mentalità. In effetti stanno proponendo un calcio più offensivo rispetto al recente passato, aumentando il tasso di aggressività per far leva sulla rapidità dei loro attaccanti” – ammonisce Cevoli. “Sarà importante avere un atteggiamento offensivo e limitare gli elementi più qualitativi, come ad esempio Kastanos che non a caso gioca in Serie A. Sugli esterni hanno molte soluzioni, dovremo essere bravi a limitarne l’esuberanza e farci trovare pronti in fase offensiva” – suggerisce Tommaso Benvenuti.

La partita di domani, che metterà in palio i primi punti nelle qualificazioni mondiali, si giocherà a partire dalle ore 18:00 italiane. Appuntamento a partire da qualche minuto prima su San Marino RTV e Titani.tv, rispettivamente per telecronaca e web radio in diretta gratuita da Larnaca.

Questi i giocatori convocati da Roberto Cevoli per Cipro-San Marino di domani:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL P. G. CLUB 1 COLOMBO Edoardo Portiere 24/01/2001 10 – Forlì 13 ZAVOLI Matteo Portiere 06/07/1996 1 – La Fiorita 16 AMICI Pietro Portiere 27/01/2004 – – Fossombrone 2 BENVENUTI Giacomo Difensore 03/02/2006 5 – Sassuolo 3 BENVENUTI Tommaso Difensore 03/02/2006 5 – Sassuolo 4 FABBRI Filippo Difensore 07/01/2002 30 1 San Marino Calcio 5 CEVOLI Michele Difensore 22/07/1998 27 – Juvenes-Dogana 6 ROSSI Dante Carlos Difensore 12/07/1987 36 – Tropical Coriano 12 TOSI Alessandro Difensore 28/04/2001 22 – San Marino Calcio 14 VALENTINI Giacomo Difensore 26/06/2001 3 – Juvenes-Dogana 15 PASOLINI Marco Difensore 26/04/2003 3 – Pietracuta 21 RICCARDI Alberto Difensore 01/10/2006 – – La Fiorita 8 CAPICCHIONI Lorenzo Centrocampista 19/01/2002 14 – Pietracuta 11 CONTADINI Andrea Centrocampista 18/08/2002 10 – Pietracuta 17 GOLINUCCI Alessandro Centrocampista 10/10/1994 54 2 Virtus 18 ZANNONI Samuele Centrocampista 29/04/2002 6 – Pietracuta 22 MULARONI Marcello Centrocampista 08/09/1998 47 – Cosmos 23 VALLI CASADEI Matteo Centrocampista 01/06/2005 6 – Vanchiglia 7 VITAIOLI Matteo Attaccante 27/10/1989 97 1 La Fiorita 9 NANNI Nicola Attaccante 02/05/2000 42 3 Torres 10 BERARDI Filippo Attaccante 18/05/1997 33 3 Vibonese 19 GIACOPETTI Nicolas Attaccante 05/06/2006 5 – San Marino Academy 20 SENSOLI Nicko Attaccante 14/06/2005 9 1 Tre Fiori

FSGC | Ufficio Stampa