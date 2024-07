San Marino. Nazionale femminile U16: domani è il gran giorno. Il CT Piva: “Una gioia essere parte di tutto questo”

Per la Nazionale femminile Under 16 è la vigilia dello storico esordio in gara ufficiale ed è anche il giorno in cui prende il via il ritiro votato agli impegni del Torneo di Sviluppo UEFA che verrà ospitato proprio entro i confini di San Marino. Domani alle 16:30 la prima sfida contro la Georgia, alle 16:30 ad Acquaviva. Il cammino delle giovani Titane proseguirà giovedì con l’impegno contro l’Estonia (sempre alle 16:30 ad Acquaviva) e si concluderà domenica mattina alle 10:00 contro il Lussemburgo. Proprio un inconveniente occorso alla Nazionale del Granducato ha costretto gli organizzatori del torneo a posticipare la gara inaugurale tra l’Estonia ed appunto il Lussemburgo, originariamente programmata alle 10:30 di martedì 16 aprile e spostata alle 13:30, sempre del medesimo giorno e sul medesimo manto di gara: quello di Acquaviva. Tutte e sei le sfide del torneo, compresa questa, saranno disponibili in diretta e senza costi sulla piattaforma Titani.TV.

Giacomo Piva ha diretto questo pomeriggio una breve sessione di rifinitura. È stata l’occasione per fare gli ultimissimi ripassi tattici, ma anche immergersi totalmente nel clima del torneo. “Poter rappresentare San Marino con la sua prima Nazionale femminile, anche se sperimentale, è un’emozione forte ed un grande orgoglio – afferma il Commissario Tecnico – Vale per me come per il resto dello staff, ed ovviamente per tutte le ragazze. Forse negli ultimi giorni non realizzavamo del tutto, anche perché abbiamo giocato l’ultima partita di campionato soltanto sabato, ma adesso stiamo entrando totalmente nel clima di questo appuntamento importantissimo, che abbiamo atteso per tanto tempo. E sentiamo forti e chiare sia la responsabilità che la gioia di essere parte di tutto questo. Abbiamo avuto pochissime informazioni sugli avversari che ci attendono, Georgia compresa. Per questo abbiamo preparato la partita di domani in base alle nostre caratteristiche, concentrandoci prevalentemente su di noi. Affronteremo ogni avversario con la stessa determinazione, cercando sempre di fare la migliore prestazione possibile. Colgo l’occasione per ringraziare la FSGC per tutto quello che ci ha messo a disposizione in preparazione a questo torneo. In particolare ringrazio lo staff medico che ha permesso ad alcune nostre ragazze infortunate di recuperare in maniera quasi miracolosa, e poterci essere in questa avventura. Faremo di tutto per rendere felici ed orgogliosi tutti coloro che ci sostengono.”

Questa è la lista ufficiale delle 18 convocate:

GIOCATRICE NATA IL CLUB Benedettini Anna 19/02/2008 SAN MARINO ACADEMY Bianchi Anita 16/12/2009 SAN MARINO ACADEMY Bonciucci Silvia 18/10/2008 SAN MARINO ACADEMY Carli Cristina 13/11/2008 SAN MARINO ACADEMY Della Valle Alessia 17/12/2010 SAN MARINO ACADEMY Forcellini Arianna 19/08/2008 SAN MARINO ACADEMY Maresi Alice 17/08/2009 SAN MARINO ACADEMY Mastronardi Elisa 09/01/2008 SAN MARINO ACADEMY Moroni Alessia 16/12/2010 SAN MARINO ACADEMY Paolini Elisa 13/03/2008 SAN MARINO ACADEMY Paone Greta 06/06/2009 SAN MARINO ACADEMY Penserini Giulia 26/03/2010 SAN MARINO ACADEMY Ragazzini Teresa 15/02/2010 SAN MARINO ACADEMY Stifani Sofia 04/06/2009 SAN MARINO ACADEMY Tamagnini Mikaela 05/08/2008 SAN MARINO ACADEMY Terenzi Elisa 07/01/2008 SAN MARINO ACADEMY Yazici Asya 19/07/2008 SAN MARINO ACADEMY Zanotti Vanessa 23/11/2008 SAN MARINO ACADEMY

FSGC | Ufficio Stampa