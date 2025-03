San Marino. Nazionale: Giocondi a segno all’esordio nel 4-1 di Cipro

Il caldo pomeriggio di Serravalle caratterizza l’ultimo impegno amichevole della Nazionale di San Marino prima della prossima Nations League. Davanti ai Titani la selezione di Cipro, che si fa vedere con un paio di discese di Spolkaric nei primi minuti che creano qualche grattacapo alla terza linea di casa. Sul lato opposto gli sganciamenti di D’Addario e Tosi producono traversoni interessanti, benché non sfruttati. Al quarto d’ora è coraggioso e determinante l’intervento di Rossi, che si frappone al tentativo a botta sicura di Kastanos.

Il primo tiro nello specchio è di Pittas, che al 21’ saggia i riflessi di Colombo – decisivo nella respinta di piede. Un’incursione dello stesso attaccante è neutralizzata in extremis da Berardi, prezioso nella chiusura in corner. Purtroppo, uno sforzo che costerà il prematuro forfait per l’attaccante del Cosmos, sostituito da Pancotti a ridosso della mezz’ora. Poco dopo, Cipro va vicino al vantaggio con Gogic, che spedisce di poco fuori sugli sviluppi di un calcio d’angolo. San Marino replica con un’insistita azione che porta Nanni al controllo in area di rigore al 36’, ma l’attaccante dell’Olbia non riesce a liberare la conclusione al pari di Tosi – fiondatosi a rimorchio al limite. Due minuti più tardi c’è lavoro per Colombo, che neutralizza in due tempi il tentativo di Kastanos.

Al 40’ torna a farsi pericoloso San Marino con Sensoli che perde il tempo della battuta in piena area di rigore. Sul proseguo dell’azione lo stesso attaccante esterno trova Nanni, che non centra il bersaglio di testa. Stessa sorte per la zuccata di Malekkidis, liberato in area da Kastanos in chiusura di frazione. Prima dell’intervallo è San Marino a sfiorare il vantaggio: Nanni recupera palla a centrocampo e sullo sviluppo dell’azione il tiro-cross di D’Addario impegna Mall, che respinge corto. Sulla vagante Sensoli viene chiuso sul più bello. Oltre il danno, la beffa: sull’ultimo pallone del primo tempo Cipro trova infatti la via del vantaggio: Satsias punisce in controbalzo su azione d’angolo, spolverando l’incrocio dei pali.

Novità su ambo i fronti ad inizio ripresa, con l’esordio in Nazionale di Giocondi che prende il posto di Sensoli. Per Cipro un terzetto di cambi che porta in campo, tra gli altri, Kakoulli – pericoloso in due occasioni nello spazio dei primi tre minuti di gioco. Come in chiusura di primo tempo, ad una bella iniziativa di San Marino fa seguito l’acuto di Cipro. I Biancazzurri si fanno vedere con la bella discesa di D’Addario, liberato al tiro dopo una bella manovra corale. Sul fronte opposto, Kastanos trova una deviazione propizia per raddoppiare il vantaggio ospite. Il centrocampista della Salernitana replica un minuto più tardi, sfruttando lo sfortunato scivolone di Battistini per colpire dal limite dell’area.

San Marino torna a farsi vedere in avanti con due piazzati di Tosi: la prima, una punizione deviata, regala un sussulto al pubblico di Serravalle. Il successivo corner è invece prolungato da Nanni ed attraversa tutta l’area piccola prima di venire allontanato dalla difesa cipriota. La terza linea ospite è poi in ritardo sull’inserimento della punta di casa, anticipato dall’uscita provvidenziale di Mall. A metà del tempo di gioco torna a farsi vedere Cipro, che ci prova su piazzato con Kyriakou. Ancor più ambizioso il tentativo di Tosi, che chiama in causa Mall direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Più ordinario il successivo intervento sull’ennesimo tentativo del laterale sammarinese col mancino a giro dalla distanza. Nel frattempo, triplice cambio tra i Titani che produce il secondo esordio di serata, quello di Valentini. Ma ad essere indimenticabile è certo quello di Giocondi, che all’82’ raccoglie la rifinitura di Vitaioli per esplodere un destro a giro che si spegne all’incrocio dei pali più lontano per una delle reti più belle nella storia della Nazionale di San Marino.

L’ultima parola spetta però a Cipro, che un paio di minuti più tardi sfrutta un errore in impostazione di San Marino per colpire con Kakoulli. È l’ultima emozione di una sfida in cui i Titani hanno mostrato determinazione e coraggio, migliorando sotto questo profilo rispetto alla prova offerta in Austria con la Slovacchia.

Amichevole ufficiale | San Marino-Cipro 1-4

SAN MARINO [4-2-3-1]

Colombo; D’Addario, Cevoli (dal 74’ Valentini), Rossi, Tosi; A. Golinucci, Mi. Battistini (dall’84’ Valli Casadei); Contadini (dal 74’ Mularoni), Berardi (dal 28’ Pancotti), Sensoli (dal 46’ Giocondi); Nanni (dal 74’ Vitaioli)

A disposizione: Zavoli, Amici, Palazzi, E. Golinucci, Franciosi, Pasolini

Allenatore: Roberto Cevoli

GIBILTERRA [3-5-2]

Mall; Kyprianou, Gogic, Panagiotou; Satsias (dal 46’ Panayiotou), Kastanos (dal 62’ Chrysostomou), Artymatas, Spoljaric (dal 46’ Kyriakou), Malekkidis (dal 68’ Pileas); Loizou (dal 46’ Kakoulli), Pittas (dal 62’ Katsantonis)

A disposizione: Panayi, Demetriou, Karo, Correa, Andreou, Ilia, Gavriel

Allenatore: Temur Ketsbaia

Arbitro: Ishmael Barbara (MLT)

Assistenti: Roberto Vella (MLT) e James Muscat (MLT)

Quarto Ufficiale: Michele Beltrano (SMR)

Marcatori: 45’+2’ Satsias, 53’, 54’ Kastanos, 81’ Giocondi, 86’ Kakoulli

Ammoniti: Cevoli, Giocondi

Note: 358 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa