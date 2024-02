San Marino. Nazionale Under 18: rimonta vincente dei Titani contro i gallesi delle Welsh Schools

Si è riscattata alla grande la Nazionale Under 18 al torneo internazionale “Roma Caput Mundi”. Dopo la sconfitta di ieri con i danesi del Lingby, i Titani di Cancelli questo pomeriggio hanno vinto in rimonta contro i gallesi delle Welsh Schools F.A. e guadagnato così i primi tre punti nel gruppo B.

La prima frazione della sfida – giocata allo stadio “Roberto del Bianco” di Anagni – sorride ai gallesi che la sbloccano al 13’ con Ievan Owen che finalizza un contropiede veloce. Nella ripresa San Marino reagisce e in avvio colpisce un palo esterno con Tommy Cervellini. È il preludio al gol del Titani che poco dopo trovano il pari: cross dalla sinistra di Alberto Riccardi che trova l’inserimento di Nicolas Giacopetti che controlla la sfera e con il piatto la mette sul primo palo. Grande momento del giovane attaccante sammarinese della San Marino Academy Under 22 che dopo la doppietta di sabato in campionato colpisce anche in maglia biancazzurra. La rete carica i giovani di Cancelli che cinque minuti dopo siglano il gol-vittoria: Enea Della Balda – subentrato a Pasolini – si guadagna un calcio di rigore, sul dischetto si presenta Gabriel Capicchioni che non sbaglia.

Domani la Nazionale Under 18 resterà a riposo, poi giovedì 29 scenderà nuovamente in campo per la terza sfida del torneo: appuntamento alle 14:30 al “Liri” contro i canadesi del Markham.

Torneo internazionale “Roma Caput Mundi” 2024 | Welsh Schools F.A. – San Marino 1-2

WELSH SCHOOLS F.A.

Martin; Zziwa (dal 68’ Wright), Mwenera, Baker, John, Stephens, Walby, R. Owen, I. Owen (dal 60’ John), Sage (dal 60’ Anderson), Evans

A disposizione: Osbourne, Dyer, Crossley, Wilson, Hughes, Davies

Allenatore: Glyn Garner

SAN MARINO

Casadei; Forcellini (dal 41’ Riccardi), Bindi, Semprini, Bugli, Marinucci, Cervellini, M. Casadei, Capicchioni (dal 61’ Yazici), Pasolini (dal 46’ E. Della Balda), Giacopetti (dal 78’ Menicucci)

A disposizione: F. Della Balda, Bugli, Marani, Protti, Valentini

Allenatore: Nicola Cancelli

Marcatori: 13’ I. Owen, 44’ Giacopetti, 49’ rig. Capicchioni

FSGC | Ufficio Stampa