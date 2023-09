San Marino. Nel programma di governo il percorso di negoziazione doveva essere accompagnato da una condivisione interna al Paese, piena e trasparente … di un lettore

Caro Direttore,

notoriamente i programmi di Governo sono disattesi.

Leggendoli e raffrontandoli con quanto realizzato dai vari governi si vede quanto fatto o no.

Il programma di Governo varato da DC, NPR, MOTUS e RETE dice che il percorso di negoziazione deve essere accompagnato da una condivisione interna al Paese, piena e trasparente.

Le cose però non vanno proprio così.

Siamo di fronte ad una delega in bianco: inaccettabile!.

Capisco che tutte le forze politiche, stampelle DC e l’intera opposizione, vogliano rimanere o andare al Governo con la balena bianca.Tutte, nessuna esclusa.

Rete tornata orgogliosa sacerdotessa del mancato rispetto dei patti non rispettati dagli ex alleati di Governo che farà su questo punto?. Nicchiera’ pure Lei o si muoverà a tornare in mezzo al popolo per garantirgli il proprio diritto – dovere di esprimersi sull’accordo con l’UE.

Ho poca fede!.

L’ acqua del Pianello ha effetti prolungati anche dopo qualche mese di disintossicazione più o meno convinta.

Un lettore