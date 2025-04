San Marino. “Nell’intimo” la Rassegna musicale proposta dal Maestro Massimiliano Messieri in collaborazione con la “Carlo Biagioli srl” l’ultimo sabato di ogni mese. Primo appuntamento il 25 gennaio

“Nell’intimo- MAESTRI Presenti, Passati, Futuri ” è il nome della Rassegna musicale che si svolgerà l’ultimo sabato di ogni mese, nello spazio espositivo della Carlo Biagioli srl, in via 25 marzo 71 a Domagnano-Rep. San Marino.

Primo appuntamento in programma il 25 gennaio alle ore 18.30, ad esibirsi il violino di Viola Muzzi “Rigore e Libertà”.

L’iniziativa voluta dal Maestro Massimiliano Messieri e da Carlo Biagioli trae la propria ispirazione da un desiderio: quello di portare musica di alto livello in uno spazio intimo, in un contesto amicale, una forma di sperimentazione conosciuta in passato nella forma dei “concetti salotto” molto in voga nel periodo Romantico, ancora prima nel ‘700 il nobile aveva l’uso di fare esibire l’artista tra la cerchia ristretta dei propri amici.

Lo scopo è quello di fare vivere una vera experience dell’animo, un’ora di sollecitazioni musicali di alto livello in uno spazio esclusivo, circondati dalle suggestioni che derivano da tele che impreziosiscono la sala che tante volte ha dato ospitalità all’arte intesa in tutte le sue forme, una proposta rivolta non solo agli appassionati di musica classica ma a tutti, in particolare a chi sente il desiderio di passare del tempo stimolato e cullato nel profondo dall’emozione delle note.

Un’occasione per vivere la musica in un una nuova modalità.

L’intimità solitamente viene associata alla relazione con un’altra persona. Prima che con qualcun altro, l’intimità riguarda la relazione con se stessi, un dialogo che estrae da sé il proprio tesoro.

“Nell’intimo” è il mood della Rassegna, il filo rosso che lega chi suona e chi ne fruisce: un riferimento a uno spazio diverso da quello di un teatro o di un luogo tradizionalmente deputato alla musica, la vicinanza fisica tra artista e pubblico genera un forte impatto emozionale, ma anche una possibilità d’incontro con la propria interiorità.

Ciascuno ha una propria intimità, spesso il concetto tratteggia e incornicia i confini di ciò che sentiamo come fragile e vulnerabile, un mondo interiore che spesso tentenna nell’incontro con l’esterno, perché ne comprende il rischio insito di perdersi, di ferirsi o essere ferito.

Ad aprire la Rassegna: Viola Muzzi (violino)

“Rigore e Libertà”

Musiche di J.S.Bach, F.Fiorillo, P.Rode, N.Paganini, N.Milstein e S.Prokofiev.

Ad alternarsi nei vari appuntamenti in programma, musicisti di varie generazioni che eseguiranno brani di Maestri del passato, con un forte anelito rivolto al futuro.