San Marino. Nicola Berardi resta alla guida del Tre Penne, un addio e una novità nello staff tecnico

La Società Polisportiva Tre Penne annuncia la conferma del tecnico Nicola Berardi anche per la stagione 2025/2026.

Berardi, che ha iniziato la sua avventura con il Tre Penne nel luglio 2024 nel turno preliminare di UEFA Europa Conference League contro il Floriana, è reduce da un’annata chiusa al sesto posto nella regular season con l’eliminazione ai quarti di finale nei playoff contro il Cosmos e in Coppa Titano ha portato il club fino alle semifinali, dove è arrivata la sconfitta contro il Tre Fiori.

Per la Società, il tecnico sammarinese è un punto fermo da cui ripartire per la prossima stagione sportiva per rilanciarsi nelle posizioni di vertice e nel suo staff tecnico sarà affiancato dal preparatore dei portieri, Nicola Genghini, Emiliano Angeli, in qualità di fisioterapista, e l’ingresso nello staff di Giovanni Bonini, ex giocatore del Tre Penne con il quale ha collezionato 100 presenze. “Per me è un ritorno speciale, avendo indossato la maglia del Tre Penne per diversi anni. Tornare nella veste di allenatore in seconda è motivo di orgoglio. Mi metterò a disposizione con il massimo impegno per essere di supporto al mister e, insieme allo staff, lavoreremo con l’obiettivo di contribuire al meglio al raggiungimento degli obiettivi stagionali” ha dichiarato Bonini.

Contestualmente, la SP Tre Penne intende ringraziare e augurare le migliori fortune per il continuo della carriera sportiva ad Alex Gasperoni, che in questa stagione è stato di fondamentale aiuto nella collaborazione tecnica con Berardi.

FOTO ©FSGC/Pruccoli