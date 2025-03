San Marino. Nominato il nuovo Consiglio Direttivo ed i nuovi organi della Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative (IISA)

La Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell’Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative (IISA) comunica che nella giornata di ieri 21 maggio 2024 si è riunita l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e l’adozione delle conseguenti deliberazioni. Sono, inoltre, stati rinnovati gli organi direttivi dell’Associazione per il prossimo triennio e, più precisamente, si è proceduto alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale e Tesoriere e del Collegio Sindacale.

Sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo: l’Avv. Manuel Canti, la Prof.ssa Laura Gobbi ed il Dott. Vito Giuseppe Testaj. Sono, inoltre, state confermate nell’incarico già ricoperto di membri del Consiglio Direttivo la Dott.ssa Giuseppina Bertozzi, l’Ing. Sara Giusti, l’Arch. Lucia Mazza e l’Arch. Marina Fiorito.

All’interno del Consiglio Direttivo sono stati nominati l’Avv. Manuel Canti quale Presidente, la Prof.ssa Laura Gobbi quale Vice Presidente ed il Dott. Vito Giuseppe Testaj quale Segretario Generale e Tesoriere.

Sono stati eletti membri del Collegio Sindacale: la Dott.ssa Gemma Cavalleri, la quale è stata riconfermata nel medesimo incarico già ricoperto, e la Dott.ssa Nicoletta Corbelli.

Nel corso della seduta si è condivisa l’opportunità di proseguire e rafforzare i rapporti di collaborazione con la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM) e l’Istituto Giuridico Sammarinese (IGS) relativamente alla promozione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale destinati a dirigenti pubblici ed a coordinatori e responsabili di unità operative. In questo senso, si è richiamato l’avvio, nel corrente mese di maggio, di un corso di trenta ore, suddiviso in dodici moduli formativi, rivolto a Dirigenti e Responsabili della Pubblica Amministrazione ed organizzato da DGFP, IGS ed IISA.

L’ Assemblea ha, poi, evidenziato la necessità di proseguire nel confronto con il Governo ed i Gruppi Consigliari che scaturiranno dalla prossima tornata elettorale in merito allo stato della dirigenza pubblica, rilevando la sensibilità della classe politica su tale tematica espressamente indicata nei Programmi Elettorali di alcune Forze e Coalizioni Politiche.

L’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale colgono, infine, l’occasione per ringraziare i membri uscenti degli organi associativi e, in particolare, il Presidente uscente Dott.ssa Orietta Orlandoni Ceccoli per l’attività prestata, la competenza e dedizione mostrate nonché l’impegno costantemente profuso nell’interesse della Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino di IISA, della dirigenza pubblica e, più in generale, dello sviluppo e della crescita dell’Amministrazione Sammarinese.

San Marino, 22 maggio 2024/1723 d.F.R.